***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.03.2022 10:38
***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MSGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Haydar İnaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008969
BIST
11:232.059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 16,16
|Açılış
|: 2.055
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.068
En Düşük
2.052
11:2314,7490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1005
|Açılış
|: 14,7280
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
|
14,7669
En Düşük
14,6097
11:2316,3743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1202
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,4454
En Düşük
16,1888
11:23940,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,48
|Açılış
|: 940,11
|
|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
942,05
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler11:23
|OTTO
|34,98
|420.739
|% 10,00
|
|RALYH
|9,14
|37.011.757
|% 9,99
|
|GZNMI
|18,63
|2.636.853
|% 9,98
|
|GRSEL
|9,97
|911.208
|% 9,92
|
|FORMT
|1,00
|13.657.850
|% 9,89
|
|AVOD
|1,75
|16.763.411
|% -7,41
|
|ISGYO
|7,70
|108.212.098
|% -5,87
|
|EDIP
|3,31
|2.839.738
|% -3,50
|
|ULUUN
|8,95
|70.811.297
|% -2,93
|
|SKTAS
|3,20
|5.580.469
|% -2,74
|
|KRDMD
|14,90
|1.344.200.155
|% 3,98
|
|THYAO
|26,46
|1.240.505.688
|% 1,22
|
|SASA
|55,50
|1.173.322.759
|% -0,54
|
|EREGL
|34,46
|697.712.093
|% 1,77
|
|TUPRS
|200,50
|546.853.516
|% 2,30
|
|KRDMD
|14,90
|1.344.200.155
|% 3,98
|
|EKGYO
|2,18
|124.353.269
|% 0,00
|
|PETKM
|8,19
|450.984.483
|% 1,74
|
|ODAS
|1,48
|81.348.142
|% -0,67
|
|YKBNK
|3,76
|193.955.557
|% 0,53
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7410
|14,7490
|% 0,69
|
|Euro
|16,3450
|16,3743
|% 0,74
|
|Sterlin
|19,3437
|19,4407
|% 0,53
|
|Frank
|15,8209
|15,9162
|% 0,51
|
|Riyal
|3,9158
|3,9355
|% 0,66
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.986
|1.987
|-5,04
|
|Altın Gr.
|938
|939
|0,03
|
|Cumhuriyet
|6.201
|6.295
|-48,00
|
|Tam
|6.153
|6.311
|-66,11
|
|Yarım
|2.974
|3.053
|-31,98
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|-15,99
|
|Gümüş.Ons
|25,60
|25,63
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,09
|12,11
|-0,01
|
|B. Petrol
|116
|116
|5,30
|
Seans Raporu
11:23
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11:38KARYE
Yüzde 5.02 oranında artışla 16.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 636, 175 adet işlem
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11:37SNGYO
Yüzde 5.50 oranında artışla 6.33 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 509, 314 adet işlem
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11:36XU100
Endeks 2, 062 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 94 üstünde . İşlem hacmi 11, 089.00 milyon TL de
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11:36KARYE
Yüzde 5.14 oranında artışla 16.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 619, 256 adet işlem
-
11:35EUYO
Yüzde 9.89 oranında artışla 3.11 lira fiyatla işlem gören hissede 454, 986 adet işlem