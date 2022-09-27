***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.09.2022 11:36
***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MSGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Önder Türkkanı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065438
BIST
11:333.283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 23,31
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.289
En Düşük
3.265
11:3318,4772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0021
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,5132
En Düşük
18,4396
11:3317,8145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0803
|Açılış
|: 17,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
17,9049
En Düşük
17,6995
11:33972,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 9,95
|Açılış
|: 972,95
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
975,07
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler11:31
|MMCAS
|4,52
|755.586
|% 9,98
|
|KMPUR
|58,00
|93.299.668
|% 9,95
|
|BAGFS
|26,28
|107.311.669
|% 9,14
|
|KONTR
|57,60
|243.777.537
|% 8,99
|
|DITAS
|27,92
|11.839.673
|% 6,73
|
|ISGYO
|8,19
|6.408.978
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|778.015
|% -10,00
|
|EGSER
|32,00
|12.583.869
|% -9,96
|
|SKBNK
|2,08
|549.794.184
|% -8,77
|
|TEKTU
|2,02
|86.543.609
|% -6,48
|
|TSKB
|2,50
|1.464.024.844
|% -4,58
|
|SASA
|67,40
|1.364.425.603
|% 1,58
|
|THYAO
|69,95
|1.037.555.154
|% 0,79
|
|YKBNK
|7,21
|1.020.460.455
|% 4,04
|
|HEKTS
|54,30
|779.573.267
|% -0,37
|
|TSKB
|2,50
|1.464.024.844
|% -4,58
|
|SKBNK
|2,08
|549.794.184
|% -8,77
|
|EKGYO
|4,01
|603.838.867
|% 2,04
|
|YKBNK
|7,21
|1.020.460.455
|% 4,04
|
|ZOREN
|4,00
|519.309.853
|% -5,88
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4691
|18,4825
|% 0,04
|
|Euro
|17,8065
|17,8247
|% 0,51
|
|Sterlin
|19,9425
|20,0426
|% 1,42
|
|Frank
|18,6043
|18,7163
|% 0,53
|
|Riyal
|4,8985
|4,9231
|% 0,12
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.637
|14,25
|
|Altın Gr.
|971
|971
|8,19
|
|Cumhuriyet
|6.609
|6.709
|-26,00
|
|Tam
|6.599
|6.682
|3,00
|
|Yarım
|3.211
|3.267
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.610
|1.631
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,64
|18,67
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,07
|11,09
|0,18
|
|B. Petrol
|84,26
|84,26
|1,40
|