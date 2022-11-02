***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.11.2022 11:49
***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MSGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Önder Türkkanı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076146
BIST
13:044.089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 34,39
|Açılış
|: 4.055
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.093
En Düşük
4.040
13:0418,6192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0331
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
13:0418,4557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0965
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4684
En Düşük
18,2949
13:04990,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,63
|Açılış
|: 990,86
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
991,51
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler13:04
|NTGAZ
|35,88
|179.568.243
|% 9,99
|
|VAKKO
|37,26
|13.069.504
|% 9,98
|
|AFYON
|6,98
|139.836.534
|% 9,92
|
|ERCB
|85,00
|57.986.632
|% 9,68
|
|KRONT
|80,95
|43.579.924
|% 9,39
|
|ERBOS
|159,60
|184.217.428
|% -7,75
|
|EMNIS
|53,80
|28.944
|% -7,56
|
|HEDEF
|13,70
|64.698.974
|% -7,24
|
|LIDER
|45,08
|34.498.616
|% -6,59
|
|YAPRK
|49,12
|20.235.777
|% -6,26
|
|THYAO
|101,20
|2.975.561.716
|% -1,17
|
|ASELS
|34,56
|2.969.447.080
|% 3,66
|
|SASA
|126,70
|2.158.064.716
|% -3,65
|
|TUPRS
|395,30
|1.269.359.150
|% 1,36
|
|PETKM
|13,90
|1.211.202.194
|% 2,13
|
|EKGYO
|4,59
|1.038.066.818
|% 1,77
|
|ODAS
|8,31
|1.119.631.570
|% 5,99
|
|TSKB
|3,07
|400.740.465
|% 3,37
|
|SKBNK
|2,01
|262.349.950
|% 0,50
|
|IHLGM
|1,02
|114.570.624
|% 3,03
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6159
|18,6192
|% 0,18
|
|Euro
|18,4411
|18,4557
|% 0,53
|
|Sterlin
|21,3355
|21,4425
|% 0,23
|
|Frank
|18,6089
|18,7210
|% 0,49
|
|Riyal
|4,9391
|4,9638
|% 0,12
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.656
|7,70
|
|Altın Gr.
|991
|991
|5,60
|
|Cumhuriyet
|6.623
|6.723
|34,00
|
|Tam
|6.657
|6.708
|13,00
|
|Yarım
|3.244
|3.279
|6,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.639
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,68
|19,72
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,78
|0,03
|
|B. Petrol
|94,53
|94,53
|-0,12
|