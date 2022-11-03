***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.11.2022 17:36
***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MSGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Haydar İnaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076583
BIST
18:004.108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 36,45
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.116
En Düşük
4.056
18:0018,6155
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0019
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6608
En Düşük
18,6046
18:0018,2423
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0424
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,3971
En Düşük
18,1335
18:00974,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -4,51
|Açılış
|: 974,94
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
967,79
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KAREL
|23,32
|137.897.276
|% 10,00
|
|ISBIR
|73,70
|7.512.357
|% 10,00
|
|QNBFL
|90,75
|1.044.732
|% 10,00
|
|DOKTA
|48,90
|28.895.840
|% 9,99
|
|TMPOL
|25,12
|40.778.332
|% 9,98
|
|VKING
|13,23
|2.924.915
|% -10,00
|
|DMSAS
|8,06
|130.582.703
|% -9,94
|
|CMBTN
|397,00
|63.653.353
|% -8,04
|
|CMENT
|60,00
|1.677.700
|% -7,98
|
|SMRTG
|84,80
|201.480.001
|% -7,83
|
|THYAO
|101,90
|10.339.811.846
|% 1,09
|
|TUPRS
|408,00
|5.264.493.398
|% 3,29
|
|ASELS
|34,50
|4.626.579.505
|% -3,85
|
|SASA
|136,30
|4.445.650.993
|% 7,83
|
|PETKM
|13,94
|2.615.582.493
|% 0,14
|
|EKGYO
|4,52
|1.698.099.704
|% -0,44
|
|ISCTR
|8,68
|2.551.915.069
|% -3,23
|
|YKBNK
|8,76
|2.368.378.731
|% -1,79
|
|ODAS
|8,64
|1.698.864.157
|% 2,13
|
|TSKB
|3,03
|606.025.760
|% -2,88
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6129
|18,6188
|% 0,01
|
|Euro
|18,2209
|18,2507
|% -0,19
|
|Sterlin
|20,8325
|20,9370
|% -1,52
|
|Frank
|18,3448
|18,4553
|% -0,79
|
|Riyal
|4,9377
|4,9624
|% -0,09
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.629
|1.629
|-6,30
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-6,29
|
|Cumhuriyet
|6.518
|6.617
|-111,00
|
|Tam
|6.556
|6.620
|-57,00
|
|Yarım
|3.194
|3.237
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.617
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,37
|19,40
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,06
|
|B. Petrol
|95,10
|95,10
|-1,06
|
Seans Raporu
18:00
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 06 artarak (% 0.73 ) 4, 451
-
17:58XU100
Endeks 4, 112 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 98 üstünde . İşlem hacmi 75, 215.00 milyon TL de
-
17:57PNLSN
Yüzde 6.71 oranında artışla 25.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 064, 441 adet işlem
-
17:56TURSG
Yüzde 5.61 oranında artışla 8.47 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 838, 670 adet işlem
-
17:55ADESE
Yüzde 5.47 oranında artışla 1.35 lira fiyatla işlem gören hissede 164, 519, 930 adet işlem