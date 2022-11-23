***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.11.2022 22:50
***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MSGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Haydar İnaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081857
BIST
18:054.854
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 73,42
|Açılış
|: 4.804
|
|Önceki Kapanış
|: 4.781
|
4.865
En Düşük
4.728
18:0518,6269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0065
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6269
En Düşük
18,6127
18:0519,3735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0065
|Açılış
|: 19,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1700
|
19,3735
En Düşük
19,3541
18:051.047,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,16
|Açılış
|: 1.047,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.048,04
|
1.048,56
En Düşük
1.047,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSKB
|3,85
|1.491.516.181
|% 10,00
|
|CMENT
|72,60
|2.757.566
|% 10,00
|
|AYDEM
|22,44
|426.654.221
|% 10,00
|
|EGEEN
|3.935,10
|404.931.321
|% 10,00
|
|SEGYO
|2,86
|98.313.509
|% 10,00
|
|SILVR
|15,61
|168.931.216
|% -9,98
|
|SMRTG
|122,80
|225.535.428
|% -9,97
|
|ETYAT
|6,87
|9.195.036
|% -8,52
|
|ERCB
|135,30
|148.466.097
|% -7,01
|
|ULUSE
|180,00
|34.171.428
|% -6,49
|
|THYAO
|112,50
|9.264.862.371
|% 1,17
|
|EREGL
|41,44
|6.121.658.007
|% 1,82
|
|YKBNK
|12,02
|5.991.740.214
|% 4,25
|
|PETKM
|16,83
|5.050.573.380
|% 3,95
|
|ASELS
|43,98
|4.999.071.164
|% 3,24
|
|SKBNK
|2,67
|1.744.148.753
|% 7,23
|
|YKBNK
|12,02
|5.991.740.214
|% 4,25
|
|EKGYO
|6,08
|3.007.792.810
|% -0,16
|
|ISCTR
|10,66
|4.504.402.121
|% 5,34
|
|TSKB
|3,85
|1.491.516.181
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6112
|18,6269
|% 0,03
|
|Euro
|19,3456
|19,3735
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,3983
|22,5106
|% 1,53
|
|Frank
|19,6869
|19,8055
|% 1,10
|
|Riyal
|4,9395
|4,9643
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|-0,55
|
|Altın Gr.
|1.048
|1.048
|6,82
|
|Cumhuriyet
|6.957
|7.062
|-25,00
|
|Tam
|7.023
|7.105
|44,00
|
|Yarım
|3.417
|3.473
|21,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.736
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,51
|21,54
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,87
|12,89
|0,26
|
|B. Petrol
|84,75
|84,75
|-3,63
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58HDFGS
Yüzde 9.80 oranında artışla 3.36 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 232, 394 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 79, 71 artarak (% 1.54 ) 5, 264
-
17:57XU100
Endeks 4, 859 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 64 üstünde . İşlem hacmi 112, 591.00 milyon TL de
-
17:57HUNER
Yüzde 7.81 oranında artışla 16.02 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 149, 501 adet işlem
-
17:56GRNYO
Yüzde 7.62 oranında artışla 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 386, 459 adet işlem