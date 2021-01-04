***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşNova Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiPortföyümüzde bulunan Mistral izmir Towers 2020 yılı değerleme raporuRapor Tarihi31.12.2020AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III , N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Şirket portföyünde bulunan Mistral İzmir Towers portföyümüze ait Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896732BIST