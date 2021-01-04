***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
04.01.2021 16:54
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Nova Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Portföyümüzde bulunan Mistral izmir Towers 2020 yılı değerleme raporu
Rapor Tarihi
31.12.2020
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III , N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Şirket portföyünde bulunan Mistral İzmir Towers portföyümüze ait Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896732
BIST
16:431.496
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 19,15
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
16:437,3701
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0598
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
16:439,0628
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0119
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
16:43459,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 6,85
|Açılış
|: 459,83
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
460,12
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler16:43
|NIBAS
|57,20
|25.174.530
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|1.474.563
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|313.918
|% 10,00
|
|TGSAS
|13,98
|2.865.620
|% 9,99
|
|INTEM
|35,92
|3.108.264
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.001.332
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|771.002
|% -9,83
|
|VKING
|8,15
|15.720.610
|% -9,44
|
|ARZUM
|22,92
|425.716.183
|% -6,90
|
|EKGYO
|2,26
|1.574.379.700
|% 5,61
|
|GUBRF
|81,55
|1.371.109.631
|% -5,23
|
|KOZAL
|106,30
|1.329.985.707
|% 9,93
|
|GARAN
|10,38
|1.126.727.711
|% 0,10
|
|SISE
|7,39
|1.000.914.172
|% 1,09
|
|EKGYO
|2,26
|1.574.379.700
|% 5,61
|
|SKBNK
|1,55
|686.567.201
|% 2,65
|
|YKBNK
|3,12
|694.983.596
|% 1,30
|
|ISFIN
|4,03
|796.323.110
|% 4,40
|
|TSKB
|1,81
|356.433.567
|% 1,69
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3656
|7,3701
|% -0,80
|
|Euro
|9,0548
|9,0628
|% -0,13
|
|Sterlin
|10,0133
|10,0635
|% -1,12
|
|Frank
|8,3446
|8,3948
|% -0,15
|
|Riyal
|1,9583
|1,9681
|% -0,82
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.941
|44,64
|
|Altın Gr.
|460
|460
|6,70
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.034
|3.111
|44,50
|
|Yarım
|1.466
|1.505
|21,52
|
|Çeyrek
|736
|752
|10,76
|
|Gümüş.Ons
|27,50
|27,55
|1,19
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,21
|
|B. Petrol
|52,15
|52,15
|0,35
|
Seans Raporu
16:43
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16:56TLMAN
Yüzde 7.35 oranında artışla 34.48 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 355, 954 adet işlem
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16:55KRGYO
Yüzde 6.21 oranında artışla 6.16 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 278, 001 adet işlem
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16:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 28 artarak (% 1.12 ) 1, 654
-
16:54XU100
Endeks 1, 495 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 22 üstünde . İşlem hacmi 24, 717.00 milyon TL de
-
16:53KOZAA
Yüzde 7.55 oranında artışla 16.66 lira fiyatla işlem gören hissede 59, 816, 958 adet işlem