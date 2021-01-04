***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
04.01.2021 16:54
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Nova Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İzmir ili, Konak ilçesi, Mersinli Mah.8623 ada 21 parsel ile ilgili Gayrimenkul Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
31.12.2020
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III , N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Şirket portföyunde bulunan İzmir İli, Mersinli mah., 8623 ada 21 parsel arsa vasıflı gayrimenkule ait Değerleme Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896733
BIST
16:441.496
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 19,14
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
16:447,3689
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0610
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
16:449,0661
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0086
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
16:44459,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 6,84
|Açılış
|: 459,83
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
460,12
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler16:44
|NIBAS
|57,20
|25.211.653
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|1.474.563
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|313.918
|% 10,00
|
|TGSAS
|13,98
|2.865.620
|% 9,99
|
|INTEM
|35,92
|3.108.264
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.014.231
|% -9,96
|
|VKING
|8,11
|16.629.320
|% -9,89
|
|BRMEN
|3,12
|771.002
|% -9,83
|
|ARZUM
|22,94
|426.816.637
|% -6,82
|
|EKGYO
|2,27
|1.590.266.952
|% 6,07
|
|GUBRF
|81,50
|1.386.080.939
|% -5,29
|
|KOZAL
|106,30
|1.330.200.220
|% 9,93
|
|GARAN
|10,40
|1.134.247.278
|% 0,29
|
|SISE
|7,40
|1.002.399.596
|% 1,23
|
|EKGYO
|2,27
|1.590.266.952
|% 6,07
|
|SKBNK
|1,55
|702.201.059
|% 2,65
|
|YKBNK
|3,12
|705.084.804
|% 1,30
|
|TSKB
|1,81
|363.765.507
|% 1,69
|
|ISFIN
|4,02
|797.435.123
|% 4,15
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3639
|7,3689
|% -0,82
|
|Euro
|9,0584
|9,0661
|% -0,09
|
|Sterlin
|10,0123
|10,0625
|% -1,13
|
|Frank
|8,3462
|8,3965
|% -0,12
|
|Riyal
|1,9582
|1,9680
|% -0,83
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.941
|44,35
|
|Altın Gr.
|460
|460
|6,85
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.034
|3.110
|44,00
|
|Yarım
|1.466
|1.505
|21,28
|
|Çeyrek
|735
|752
|10,64
|
|Gümüş.Ons
|27,45
|27,49
|1,14
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,22
|
|B. Petrol
|52,34
|52,34
|0,54
|