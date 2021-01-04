***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşNova Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiİzmir ili, Konak ilçesi, Mersinli Mah.8623 ada 21 parsel ile ilgili Gayrimenkul Değerleme RaporuRapor Tarihi31.12.2020AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III , N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Şirket portföyunde bulunan İzmir İli, Mersinli mah., 8623 ada 21 parsel arsa vasıflı gayrimenkule ait Değerleme Raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896733BIST