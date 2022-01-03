***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
03.01.2022 17:44
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Nova Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Portföyümüzde bulunan Mistral izmir Towers 2021 yılı değerleme raporu
Rapor Tarihi
28 Aralık 2021
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III , N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Şirket portföyünde bulunan Mistral İzmir Towers portföyümüze ait Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988201
BIST
10:121.958
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 31,20
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.958
En Düşük
1.940
10:1213,2578
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,1895
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,4943
En Düşük
12,9640
10:1214,9802
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1784
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,2589
En Düşük
14,6944
10:12768,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 9,21
|Açılış
|: 768,21
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler10:10
|CRFSA
|46,22
|3.197.500
|% 10,00
|
|KRSTL
|3,10
|31.996.014
|% 9,93
|
|DOBUR
|85,00
|2.498.235
|% 9,61
|
|INTEM
|105,00
|1.970.497
|% 6,65
|
|UZERB
|37,30
|155.019
|% 6,57
|
|PRKAB
|63,85
|37.632.582
|% -4,06
|
|SANEL
|6,17
|414.440
|% -3,29
|
|KSTUR
|257,00
|23.644
|% -2,95
|
|ORMA
|35,00
|109.025
|% -2,78
|
|ISBTR
|47.000,00
|47.000
|% -2,59
|
|THYAO
|22,36
|286.408.819
|% 2,38
|
|EREGL
|29,66
|205.701.840
|% 1,44
|
|SISE
|14,19
|154.031.022
|% 2,38
|
|KRDMD
|9,68
|130.686.105
|% 2,33
|
|GARAN
|11,49
|127.488.272
|% 0,26
|
|EKGYO
|2,25
|72.456.894
|% 0,90
|
|YKBNK
|3,48
|59.674.411
|% 0,58
|
|TSPOR
|7,07
|102.644.290
|% 6,16
|
|KRDMD
|9,68
|130.686.105
|% 2,33
|
|THYAO
|22,36
|286.408.819
|% 2,38
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2056
|13,2810
|% 1,63
|
|Euro
|14,9142
|14,9904
|% 1,27
|
|Sterlin
|17,7664
|17,8555
|% 0,97
|
|Frank
|14,3501
|14,4365
|% 1,07
|
|Riyal
|3,5129
|3,5305
|% 0,99
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|2,29
|
|Altın Gr.
|767
|767
|7,78
|
|Cumhuriyet
|5.083
|5.160
|-174,00
|
|Tam
|5.055
|5.187
|-176,96
|
|Yarım
|2.443
|2.509
|-85,60
|
|Çeyrek
|1.225
|1.255
|-42,80
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,80
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,67
|9,68
|0,03
|
|B. Petrol
|79,07
|79,07
|0,09
|
Seans Raporu
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