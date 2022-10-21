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***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

21.10.2022 11:38
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu


***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.09.2022
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İzmir İli Çeşme İlçesi Sakarya Mahallesi 5575 Ada 1 ve 2 Parselin Pazar Değer Tespiti Çalışması
Rapor Tarihi
19.10.2022
Açıklamalar

İlişkili tarihli Özel Durum Açıklamamızda yer alan projemiz ile ilgili olarak Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) Md.34 gereği hazırlanması gereken değerleme raporu, bu bildirim ekinde yer almaktadır.
Kamuoyuna saygılarımızla sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073248


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