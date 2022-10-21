***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
21.10.2022 11:38
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.09.2022
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İzmir İli Çeşme İlçesi Sakarya Mahallesi 5575 Ada 1 ve 2 Parselin Pazar Değer Tespiti Çalışması
Rapor Tarihi
19.10.2022
Açıklamalar
İlişkili tarihli Özel Durum Açıklamamızda yer alan projemiz ile ilgili olarak Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) Md.34 gereği hazırlanması gereken değerleme raporu, bu bildirim ekinde yer almaktadır.
Kamuoyuna saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073248
BIST
12:153.916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 15,29
|Açılış
|: 3.905
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|Önceki Kapanış
|: 3.901
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3.920
En Düşük
3.888
12:1518,6045
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0023
|Açılış
|: 18,7130
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|Önceki Kapanış
|: 18,7300
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18,6503
En Düşük
18,5591
12:1518,1491
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
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|Açılış
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En Düşük
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12:15970,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -2,96
|Açılış
|: 970,32
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|Önceki Kapanış
|: 973,28
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976,61
En Düşük
967,31
BIST En Aktif Hisseler12:15
|KTSKR
|44,90
|107.524.049
|% 10,00
|
|SMRTG
|75,90
|371.474.360
|% 10,00
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|ERCB
|63,80
|236.902.651
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|25.289.751
|% 10,00
|
|MRSHL
|330,30
|14.946.854
|% 9,99
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|ETILR
|8,80
|54.420.305
|% -5,17
|
|DAGHL
|28,84
|12.855.735
|% -3,87
|
|SONME
|43,50
|7.307.711
|% -3,50
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|HKTM
|70,25
|29.020.841
|% -3,50
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|OZGYO
|3,64
|46.186.745
|% -3,45
|
|THYAO
|98,60
|2.543.899.389
|% -0,45
|
|TUPRS
|374,90
|1.582.570.218
|% 1,82
|
|SASA
|88,65
|1.063.368.397
|% 3,99
|
|YKBNK
|9,63
|1.033.167.133
|% -0,62
|
|AKBNK
|15,66
|963.904.924
|% -0,57
|
|EKGYO
|4,51
|603.851.961
|% 0,22
|
|TSKB
|2,85
|362.463.198
|% 1,79
|
|SKBNK
|1,97
|218.735.542
|% 3,14
|
|YKBNK
|9,63
|1.033.167.133
|% -0,62
|
|ISGYO
|7,29
|762.041.119
|% 9,95
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6021
|18,6045
|% -0,01
|
|Euro
|18,1378
|18,1491
|% -0,32
|
|Sterlin
|20,6681
|20,7718
|% -0,78
|
|Frank
|18,3355
|18,4460
|% -0,66
|
|Riyal
|4,9349
|4,9597
|% 0,08
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.622
|1.623
|-5,46
|
|Altın Gr.
|969
|970
|-3,69
|
|Cumhuriyet
|6.560
|6.659
|-65,00
|
|Tam
|6.593
|6.695
|-14,00
|
|Yarım
|3.212
|3.273
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.604
|1.636
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,37
|18,40
|-0,28
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|Gümüş Gr.
|11,00
|11,02
|-0,17
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|B. Petrol
|91,38
|91,38
|-1,00
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