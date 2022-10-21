***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.09.2022Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşReel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiİzmir İli Çeşme İlçesi Sakarya Mahallesi 5575 Ada 1 ve 2 Parselin Pazar Değer Tespiti ÇalışmasıRapor Tarihi19.10.2022Açıklamalarİlişkili tarihli Özel Durum Açıklamamızda yer alan projemiz ile ilgili olarak Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) Md.34 gereği hazırlanması gereken değerleme raporu, bu bildirim ekinde yer almaktadır.Kamuoyuna saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073248BIST