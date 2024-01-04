***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşMavi Gayrimenkul Değerleme A.ŞDeğerleme Raporunun İçeriğiİzmir İli , Konak İlçesi, Mersinli Mah., 8554 ada 6 parsel numarada devam eden projenin gayrimenkul değerleme raporuRapor Tarihi29.12.2023AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nunSeri III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği Uyarınca, Şirket portföyünde bulunan İzmir İli, Konak İlçesi, Mersinli mah, 8554 ada 6 parsel numaralı gayrimenkule ait Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232378BIST