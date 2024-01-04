***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
04.01.2024 11:51
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Mavi Gayrimenkul Değerleme A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
İzmir İli , Konak İlçesi, Mersinli Mah., 8554 ada 6 parsel numarada devam eden projenin gayrimenkul değerleme raporu
Rapor Tarihi
29.12.2023
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun
Seri III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği Uyarınca, Şirket portföyünde bulunan İzmir İli, Konak İlçesi, Mersinli mah, 8554 ada 6 parsel numaralı gayrimenkule ait Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232378
BIST