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***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

04.01.2024 11:53
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu


***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Mavi Gayrimenkul Değerleme A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
İzmir ili, Konak ilçesi, Mersinli Mah.8623 ada 21 parsel ile ilgili Gayrimenkul Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
29.12.2023
Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III , N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Şirket portföyunde bulunan İzmir İli, Mersinli mah., 8623 ada 21 parsel numaralı gayrimenkule ait Değerleme Raporu ektedir.  




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232379


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