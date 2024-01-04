***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
04.01.2024 11:53
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Mavi Gayrimenkul Değerleme A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
İzmir ili, Konak ilçesi, Mersinli Mah.8623 ada 21 parsel ile ilgili Gayrimenkul Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
29.12.2023
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III , N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Şirket portföyunde bulunan İzmir İli, Mersinli mah., 8623 ada 21 parsel numaralı gayrimenkule ait Değerleme Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232379
BIST
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14:587.465
En Düşük
|Değişim
|: 0,72%
|| 53,16
|Açılış
|: 7.422
|
|Önceki Kapanış
|: 7.412
|
7.387
En Yüksek
7.508
14:5829,7817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0123
|Açılış
|: 29,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,0000
|
29,8193
En Düşük
29,6948
14:5832,7141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1572
|Açılış
|: 32,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7000
|
32,7696
En Düşük
32,5030
14:581.957,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,56
|Açılış
|: 1.957,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.954,09
|
1.963,86
En Düşük
1.951,43
BIST En Aktif Hisseler14:58
|BEGYO
|3,41
|241.582.593
|% 10,00
|
|BURVA
|81,95
|10.116.274
|% 10,00
|
|MMCAS
|9,35
|1.572.633
|% 10,00
|
|BIOEN
|18,66
|46.553.339
|% 9,96
|
|TARKM
|617,00
|697.358.999
|% 9,40
|
|BAYRK
|17,73
|54.995.891
|% -10,00
|
|QUAGR
|4,20
|733.055.100
|% -9,87
|
|KSTUR
|1.680,00
|1.536.120
|% -7,18
|
|EMNIS
|80,30
|1.023.678
|% -6,95
|
|PRZMA
|37,84
|17.000.077
|% -5,45
|
|THYAO
|231,70
|2.858.633.158
|% 0,70
|
|YKBNK
|19,84
|2.343.756.688
|% 2,32
|
|GUBRF
|162,90
|2.273.113.740
|% -0,37
|
|TUPRS
|142,50
|2.263.712.967
|% 1,42
|
|ISCTR
|22,44
|2.232.575.798
|% 0,00
|
|QUAGR
|4,20
|733.055.100
|% -9,87
|
|EKGYO
|7,15
|1.048.339.834
|% 3,92
|
|YKBNK
|19,84
|2.343.756.688
|% 2,32
|
|ISCTR
|22,44
|2.232.575.798
|% 0,00
|
|PETKM
|19,15
|1.549.504.975
|% 5,51
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7691
|29,7817
|% 0,04
|
|Euro
|32,6860
|32,7141
|% 0,48
|
|Sterlin
|37,6872
|37,8762
|% 0,26
|
|Frank
|34,8678
|35,0779
|% -0,05
|
|Riyal
|7,9181
|7,9578
|% 0,05
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,96
|23,00
|% 0,66
|
|Platin
|973,68
|975,98
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.067,41
|1.072,09
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,91
|78,91
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.046,74
|2.047,01
|% 0,66
|