***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
10.08.2020 18:10
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Mistral GYO A.Ş. 2020 yılı 2.Dönem Faaliyet Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867363
BIST
17:581.075
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 14,68
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.079
En Düşük
1.039
17:587,3105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0198
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
17:588,6051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0725
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
17:58478,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,82
|Açılış
|: 478,91
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,82
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler17:58
|KUTPO
|28,60
|14.666.248
|% 10,00
|
|QNBFL
|129,80
|35.478.409
|% 10,00
|
|FADE
|3,19
|291.161
|% 10,00
|
|DARDL
|13,75
|4.755.864
|% 10,00
|
|BFREN
|781,00
|8.027.168
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,18
|577.609
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|3.064.485
|% -9,96
|
|VKFYO
|9,44
|3.050.829
|% -9,92
|
|ROYAL
|2,41
|1.356.208
|% -9,74
|
|ISATR
|266.100,00
|266.100
|% -9,34
|
|ASELS
|17,99
|2.543.731.682
|% 7,15
|
|EKGYO
|2,00
|1.657.619.437
|% 2,04
|
|GARAN
|6,57
|932.022.701
|% -0,15
|
|GUSGR
|5,57
|809.111.311
|% 1,64
|
|KARSN
|2,92
|595.074.401
|% 7,75
|
|EKGYO
|2,00
|1.657.619.437
|% 2,04
|
|KARSN
|2,92
|595.074.401
|% 7,75
|
|KRDMD
|2,77
|514.425.324
|% 4,14
|
|TSKB
|1,08
|157.407.553
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,37
|199.004.672
|% 1,48
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3029
|7,3105
|% 0,27
|
|Euro
|8,5950
|8,6051
|% 0,85
|
|Sterlin
|9,5417
|9,5896
|% 0,58
|
|Frank
|7,9636
|8,0116
|% 0,07
|
|Riyal
|1,9442
|1,9540
|% 0,31
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.035
|2.036
|0,56
|
|Altın Gr.
|479
|479
|1,76
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.263
|-21,00
|
|Tam
|3.196
|3.279
|-21,17
|
|Yarım
|1.545
|1.586
|-10,24
|
|Çeyrek
|775
|793
|-5,12
|
|Gümüş.Ons
|28,91
|28,93
|0,61
|
|Gümüş Gr.
|6,79
|6,80
|0,15
|
|B. Petrol
|44,88
|44,88
|0,48
|