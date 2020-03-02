***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler39.000.000 -895 894.552 18.417.259 153.033.604 211.344.520 56.969 211.401.489Diğer Düzeltmeler1.467.687 1.467.687 1.467.687Düzeltmelerden Sonraki Tutar39.000.000 -895 894.552 19.884.946 153.033.604 212.812.207 56.969 212.869.176Transferler95.219.462 6.447.943 51.366.199 -153.033.604Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)8.690.131 8.690.131 6.045 8.696.176Dönem Karı (Zararı)8.690.131 8.690.131 6.045 8.696.176Kar Payları-7.800.000 -7.800.000 -7.800.000Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıDönem Sonu Bakiyeler18 134.219.462 -895 7.342.495 63.451.145 8.690.131 213.702.338 63.014 213.765.352Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler134.219.462 -895 7.342.495 63.451.145 8.690.131 213.702.338 63.014 213.765.352Transferler8.690.131 -8.690.131Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-11.787 34.893.382 34.881.595 34.881.595Dönem Karı (Zararı)34.893.392 34.893.382 34.893.382Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-11.787 -11.787 -11.787Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-63.014 -63.014Dönem Sonu Bakiyeler18 134.219.462 -12.682 7.342.495 72.141.276 34.893.382 248.583.933 248.583.933Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI19.288.808 30.826.019Dönem Karı (Zararı)34.893.382 8.696.176Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-28.006.118 -4.723.655Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13-14 24.206 28.556Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler35.948 1.327.506Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 35.948 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 1.327.506Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.295.018 184.725Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler67.812 17.706Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 2.227.206 167.019Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.448.741 3.159.931Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-178.531 -546.398Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.627.272 3.094.196Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri0 612.133Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 3.052.450Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-31.808.300 -11.305.623Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler12 -31.808.300 -11.305.623Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 -1.171.200Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler21 -1.731İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler12.223.013 26.307.100Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 7.681.996 13.671.564Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 96.458 4.438.148Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler6 -165.771Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 2.819.404 13.869.184Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 197.955Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 332.203 -334.907Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 461.219 -2.750.085Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)9 799.275 -2.586.804İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 274Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları19.110.277 30.279.621Alınan Faiz178.531 546.398YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-520.623 -1.903.791Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13-14 -108.702 -18.203Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -347.964 -1.885.588Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-63.957FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-19.908.925 -36.994.523Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri20.800.000 7.800.000Kredilerden Nakit Girişleri20.800.000 7.800.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-38.295.009 -33.900.327Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-38.295.009 -33.900.327Ödenen Temettüler0 -7.800.000Ödenen Faiz-2.413.916 -3.094.196YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.140.740 -8.072.295NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.140.740 -8.072.295DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 1.361.031 9.433.326DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 220.291 1.361.031Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 220.291 1.361.031Ticari Alacaklar4-6 2.166.111 8.286.180İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 36.981İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 2.129.130 8.286.180Diğer Alacaklar7 159.906 206.516İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 159.906 206.516Stoklar8 62.787.506 68.474.110Peşin Ödenmiş Giderler4-9 1.545 171.592İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 129.647İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 1.545 41.945Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar23 27.658 79.760Diğer Dönen Varlıklar10 1.467 2.860İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar10 1.467 2.860ARA TOPLAM65.364.484 78.582.049Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar11 1.250.000 1.250.000TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR66.614.484 79.832.049DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar6 2.299.600 2.945.058İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 2.299.600 2.945.058Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 187.597.698 152.574.233Maddi Duran Varlıklar13 773.178 687.864Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 4.495 5.313Peşin Ödenmiş Giderler9 0 27.908İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 0 27.908TOPLAM DURAN VARLIKLAR190.674.971 156.240.376TOPLAM VARLIKLAR257.289.455 236.072.425KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar15 1.150.000 7.800.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları15 0 10.845.009Ticari Borçlar4-6 645.791 313.588İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 327.727 74.757İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 318.064 238.831Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 21.581 19.154Diğer Borçlar7 506.212 127.667İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 506.212 127.667Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 3.638.054 2.838.779İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 3.638.054 2.838.779Kısa Vadeli Karşılıklar16-17 2.422.534 167.019Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 28.309 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 2.394.225 167.019ARA TOPLAM8.384.172 22.111.216TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.384.172 22.111.216UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar7 225.254 151.051İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 225.254 151.051Uzun Vadeli Karşılıklar17 96.096 44.806Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 96.096 44.806TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER321.350 195.857TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.705.522 22.307.073ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar248.583.933 213.702.338Ödenmiş Sermaye18 134.219.462 134.219.462Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18 -12.682 -895Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -12.682 -895Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -12.682 -895Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 7.342.495 7.342.495Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 72.141.276 63.451.145Net Dönem Karı veya Zararı18 34.893.382 8.690.131Kontrol Gücü Olmayan Paylar18 0 63.014TOPLAM ÖZKAYNAKLAR248.583.933 213.765.352TOPLAM KAYNAKLAR257.289.455 236.072.425Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 14.313.508 17.859.282Satışların Maliyeti19 -3.463.516 -9.254.125TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)10.849.992 8.605.157BRÜT KAR (ZARAR)10.849.992 8.605.157Genel Yönetim Giderleri20 -4.714.920 -5.683.399Pazarlama Giderleri20 -237.408 -330.323Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 39.108.234 22.047.240Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -7.193.313 -7.372.432ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)37.812.585 17.266.243FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)37.812.585 17.266.243Finansman Gelirleri22 96.013 6.709.749Finansman Giderleri22 -3.015.216 -15.279.816SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)34.893.382 8.696.176SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)34.893.382 8.696.176DÖNEM KARI (ZARARI)34.893.382 8.696.176Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 6.045Ana Ortaklık Payları34.893.382 8.690.131Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç(Zarar) 0,26000000 0,06470000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-11.787 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -11.787Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-11.787 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)34.881.595 8.696.176Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 6.045Ana Ortaklık Payları34.881.595 8.690.131http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823528BIST