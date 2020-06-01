***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler134.219.462 -895 7.342.495 61.983.458 6.103.327 209.647.847 63.014 209.710.861Transferler6.103.327 -6.103.327Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17.452 159.272 176.724 176.724Dönem Karı (Zararı)159.272 159.272 159.272Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17.452 17.452 17.452Kar Payları-63.014 -63.014Dönem Sonu Bakiyeler9 134.219.462 16.557 7.342.495 68.086.785 159.272 209.824.571 209.824.571Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler134.219.462 -12.682 7.342.495 72.141.276 34.893.382 248.583.933 248.583.933Transferler230.474 34.662.908 -34.893.382Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)33.671 2.708.728 2.742.399 2.742.399Dönem Karı (Zararı)2.708.728 2.708.728 2.708.728Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)33.671 33.671 33.671Dönem Sonu Bakiyeler9 134.219.462 20.989 7.572.969 106.804.184 2.708.728 251.326.332 251.326.332Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.362.539 7.820.333Dönem Karı (Zararı)2.708.728 159.272Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-52.321 536.840Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10.821 6.110Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-15.197Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-15.197Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler57.877 30.807Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler57.877 30.807Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-121.019 516.851Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-35.337 -55.080Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-85.682 571.931Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-1.731İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.675.393 7.069.141Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler977.276 6.776.940Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-12.188Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler767.504Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.545 122.831Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-238.270 -236.011Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-10 18.826Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.576 71.522Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)168.924 327.221Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.331.800 7.765.253Alınan Faiz35.337 55.080Vergi İadeleri (Ödemeleri)-4.598YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.359 -120.112Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.359 -4.803Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-51.354Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-63.955FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.156.622 -7.374.713Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.150.000 -7.131.224Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.150.000 -7.131.224Ödenen Faiz-6.622 -243.489YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.200.558 325.508NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.200.558 325.508DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 220.291 1.361.031DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 3.420.849 1.686.539Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 3.420.849 220.291Ticari Alacaklar1.447.324 2.166.111İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar13 36.981 36.981İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.410.343 2.129.130Diğer Alacaklar161.523 159.906İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar161.523 159.906Stoklar6 62.020.002 62.787.506Peşin Ödenmiş Giderler1.545İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.545Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar32.256 27.658Diğer Dönen Varlıklar1.467 1.467İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.467 1.467ARA TOPLAM67.083.421 65.364.484Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar1.250.000 1.250.000TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR68.333.421 66.614.484DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar2.133.415 2.299.600İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 2.133.415 2.299.600Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 187.597.698 187.597.698Maddi Duran Varlıklar767.484 773.178Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.727 4.495TOPLAM DURAN VARLIKLAR190.503.324 190.674.971TOPLAM VARLIKLAR258.836.745 257.289.455KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 1.150.000Ticari Borçlar5-13 407.521 645.791İlişkili Taraflara Ticari Borçlar13 256.809 327.727İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 150.712 318.064Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21.571 21.581Diğer Borçlar439.547 506.212İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar439.547 506.212Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler3.583.800 3.267.110Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri3.583.800 3.267.110Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)73.178 370.944İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)73.178 370.944Kısa Vadeli Karşılıklar8 2.439.496 2.422.534Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar45.271 28.309Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8 2.394.225 2.394.225ARA TOPLAM6.965.113 8.384.172TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.965.113 8.384.172UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar291.960 225.254İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar291.960 225.254Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)150.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)150.000Uzun Vadeli Karşılıklar103.340 96.096Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar103.340 96.096TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER545.300 321.350TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.510.413 8.705.522ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar251.326.332 248.583.933Ödenmiş Sermaye9 134.219.462 134.219.462Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)20.989 -12.682Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20.989 -12.682Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20.989 -12.682Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9 7.572.969 7.342.495Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları106.804.184 72.141.276Net Dönem Karı veya Zararı2.708.728 34.893.382TOPLAM ÖZKAYNAKLAR251.326.332 248.583.933TOPLAM KAYNAKLAR258.836.745 257.289.455Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 4.815.509 1.875.102Satışların Maliyeti10 -831.453 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.984.056 1.875.102BRÜT KAR (ZARAR)3.984.056 1.875.102Genel Yönetim Giderleri11 -1.104.734 -1.242.514Pazarlama Giderleri-69.046 -19.963Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler434.586 1.662.609Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-279.047 -1.103.903ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.965.815 1.171.331FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.965.815 1.171.331Finansman Gelirleri74.756 40.097Finansman Giderleri12 -331.843 -1.052.156SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.708.728 159.272SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.708.728 159.272DÖNEM KARI (ZARARI)2.708.728 159.272Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.708.728 159.272Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 14 0,02020000 0,00120000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar33.671 17.452Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)33.671 17.452Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)33.671 17.452TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.742.399 176.724Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.742.399 176.724http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848180BIST