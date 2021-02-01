***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler134.219.462 -895 7.342.495 63.451.145 8.690.131 213.702.338 63.014 213.765.352Transferler8.690.131 -8.690.131Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-11.787 34.893.382 34.881.595 34.881.595Dönem Karı (Zararı)34.893.382 34.893.382 34.893.382Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-11.787 -11.787 -11.787Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-63.014 -63.014Dönem Sonu Bakiyeler18 134.219.462 -12.682 7.342.495 72.141.276 34.893.382 248.583.933 248.583.933Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler134.219.462 -12.682 7.342.495 72.141.276 34.893.382 248.583.933 248.583.933Transferler34.893.382 -34.893.382Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15.092 12.599.942 12.615.034 12.615.034Dönem Karı (Zararı)12.599.942 12.599.942 12.599.942Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)15.092 15.092 15.092Kar Payları230.474 -4.609.464 -4.378.990 -4.378.990Dönem Sonu Bakiyeler18 134.219.462 2.410 7.572.969 102.425.194 12.599.942 256.819.977 256.819.977Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.986.907 19.288.808Dönem Karı (Zararı)12.599.942 34.893.382Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-7.317.866 -28.006.118Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13-14 42.468 24.206Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler35.948Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 35.948Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler74.512 2.295.018Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler74.512 67.812Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 2.227.206Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-362.544 1.448.741Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-283.611 -178.531Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-78.933 1.627.272Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-7.072.302 -31.808.300Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler12 -7.072.302 -31.808.300Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler21 -1.731İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.808.690 12.223.013Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 2.158.743 7.681.996Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 96.458Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 1.417.532 2.819.404Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -18.829 197.955Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -442.615 332.203Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)17 2.268Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler9 770.165 -165.771Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -115.565 461.219Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)9 35.524 799.275İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 1.467 274Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları9.090.766 19.110.277Ödenen Temettüler-4.378.990Alınan Faiz283.611 178.531Vergi İadeleri (Ödemeleri)-8.480YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-11.134 -520.623Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13-14 -11.134 -108.702Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -347.964Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-63.957FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.158.067 -19.908.925Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri20.800.000Kredilerden Nakit Girişleri15 20.800.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.150.000 -38.295.009Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları15 -1.150.000 -38.295.009Ödenen Faiz-8.067 -2.413.916YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.817.706 -1.140.740NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.817.706 -1.140.740DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 220.291 1.361.031DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 4.037.997 220.291Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 4.037.997 220.291Ticari Alacaklar4-6 999.952 2.166.111İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 36.701 36.981İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 963.251 2.129.130Diğer Alacaklar7 159.906 159.906İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 159.906 159.906Stoklar8 61.369.974 62.787.506Peşin Ödenmiş Giderler4-9 20.374 1.545İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 20.374 1.545Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar23 36.138 27.658Diğer Dönen Varlıklar10 0 1.467İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar10 0 1.467ARA TOPLAM66.624.341 65.364.484Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar11 1.250.000 1.250.000TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR67.874.341 66.614.484DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar6 1.394.016 2.299.600İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.394.016 2.299.600Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 194.670.000 187.597.698Maddi Duran Varlıklar13 743.777 773.178Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 2.562 4.495TOPLAM DURAN VARLIKLAR196.810.355 190.674.971TOPLAM VARLIKLAR264.684.696 257.289.455KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar15 0 1.150.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları15 0 0Ticari Borçlar203.176 645.791İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 151.176 327.727İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 52.000 318.064Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 23.849 21.581Diğer Borçlar279.084 506.212İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 279.084 506.212Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler4.037.275 3.267.110Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri9 4.037.275 3.267.110Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)286.468 370.944İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 286.468 370.944Kısa Vadeli Karşılıklar16-17 2.449.333 2.422.534Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 55.108 28.309Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 2.394.225 2.394.225ARA TOPLAM7.279.185 8.384.172TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.279.185 8.384.172UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar7 336.817 225.254İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 336.817 225.254Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 120.000 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 120.000 0Uzun Vadeli Karşılıklar17 128.717 96.096Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 128.717 96.096TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER585.534 321.350TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.864.719 8.705.522ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar18 256.819.977 248.583.933Ödenmiş Sermaye134.219.462 134.219.462Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.410 -12.682Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.410 -12.682Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.410 -12.682Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.572.969 7.342.495Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları102.425.194 72.141.276Net Dönem Karı veya Zararı12.599.942 34.893.382TOPLAM ÖZKAYNAKLAR256.819.977 248.583.933TOPLAM KAYNAKLAR264.684.696 257.289.455Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 11.895.515 14.313.508Satışların Maliyeti19 -1.784.378 -3.463.516TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)10.111.137 10.849.992BRÜT KAR (ZARAR)10.111.137 10.849.992Genel Yönetim Giderleri20 -4.299.578 -4.714.920Pazarlama Giderleri20 -120.591 -237.408Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 8.065.387 39.108.234Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -493.246 -7.193.313ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.263.109 37.812.585FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)13.263.109 37.812.585Finansman Gelirleri22 413.867 96.013Finansman Giderleri22 -1.077.034 -3.015.216SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.599.942 34.893.382SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)12.599.942 34.893.382DÖNEM KARI (ZARARI)12.599.942 34.893.382Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları12.599.942 34.893.382Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 24 0,09390000 0,26000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar15.092 -11.787Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 15.092 -11.787Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)15.092 -11.787TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.615.034 34.881.595Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları12.615.034 34.881.595http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906749BIST