***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler134.219.462 -12.682 7.342.495 72.141.276 34.893.382 248.583.933 248.583.933Transferler230.474 34.662.908 -34.893.382Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)33.671 2.708.728 2.742.399 2.742.399Dönem Karı (Zararı)2.708.728 2.708.728 2.708.728Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)33.671 33.671 33.671Dönem Sonu Bakiyeler8 134.219.462 20.989 7.572.969 106.804.184 2.708.728 251.326.332 251.326.332Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler134.219.462 2.410 7.572.969 102.425.194 12.599.942 256.819.977 256.819.977Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)40.171 15.604.774 15.644.945 15.644.945Dönem Karı (Zararı)15.604.774 15.604.774 15.604.774Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)40.171 40.171 40.171Dönem Sonu Bakiyeler8 134.219.462 42.581 7.572.969 115.025.136 15.604.774 272.464.922 272.464.922Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.030.699 4.362.539Dönem Karı (Zararı)15.604.774 2.708.728Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-6.615.041 -52.321Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12.430 10.821Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler65.106 57.877Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler65.106 57.877Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-434.801 -121.019Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-509.609 -35.337Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler74.808 -85.682Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-6.257.776Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-6.257.776İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.523.009 1.675.393Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler170.166 977.276Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-36.138Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler2.532.767 767.504Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-488.439 1.545Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-46.707 -238.270Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)2.128 -10Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler550.165Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler762.230 -1.576Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)76.837 168.924Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları12.512.742 4.331.800Alınan Faiz509.609 35.337Vergi İadeleri (Ödemeleri)8.348 -4.598YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -5.359Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.359FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-106.430 -1.156.622Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.150.000Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.150.000Ödenen Faiz-106.430 -6.622YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.924.269 3.200.558NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.924.269 3.200.558DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 4.037.997 220.291DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 16.962.266 3.420.849Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 16.962.266 4.037.997Ticari Alacaklar1.029.327 999.952İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar12 36.701İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 1.029.327 963.251Diğer Alacaklar196.044 159.906İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar196.044 159.906Stoklar5 55.969.983 61.369.974Peşin Ödenmiş Giderler508.813 20.374İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler508.813 20.374Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar27.790 36.138ARA TOPLAM74.694.223 66.624.341Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar1.250.000 1.250.000TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR75.944.223 67.874.341DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar1.226.096 1.394.016İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 1.226.096 1.394.016Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 203.795.000 194.670.000Maddi Duran Varlıklar732.069 743.777Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.841 2.562TOPLAM DURAN VARLIKLAR205.755.006 196.810.355TOPLAM VARLIKLAR281.699.229 264.684.696KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar4-12 156.469 203.176İlişkili Taraflara Ticari Borçlar12 110.484 151.176İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 45.985 52.000Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar25.977 23.849Diğer Borçlar982.102 279.084İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar982.102 279.084Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler4.587.440 4.037.275Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri4.587.440 4.037.275Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)352.368 286.468İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)352.368 286.468Kısa Vadeli Karşılıklar2.464.124 2.449.333Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar69.899 55.108Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar7 2.394.225 2.394.225ARA TOPLAM8.568.480 7.279.185TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.568.480 7.279.185UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar396.029 336.817İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar396.029 336.817Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)130.937 120.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)130.937 120.000Uzun Vadeli Karşılıklar138.861 128.717Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar138.861 128.717TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER665.827 585.534TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER9.234.307 7.864.719ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar272.464.922 256.819.977Ödenmiş Sermaye8 134.219.462 134.219.462Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)42.581 2.410Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)42.581 2.410Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)42.581 2.410Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8 7.572.969 7.572.969Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları115.025.136 102.425.194Net Dönem Karı veya Zararı15.604.774 12.599.942TOPLAM ÖZKAYNAKLAR272.464.922 256.819.977TOPLAM KAYNAKLAR281.699.229 264.684.696Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat9 13.151.641 4.815.509Satışların Maliyeti9 -2.790.442 -831.453TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)10.361.199 3.984.056BRÜT KAR (ZARAR)10.361.199 3.984.056Genel Yönetim Giderleri10 -1.102.153 -1.104.734Pazarlama Giderleri-22.045 -69.046Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler7.088.594 434.586Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-816.368 -279.047ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)15.509.227 2.965.815FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)15.509.227 2.965.815Finansman Gelirleri348.695 74.756Finansman Giderleri11 -253.148 -331.843SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)15.604.774 2.708.728SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)15.604.774 2.708.728DÖNEM KARI (ZARARI)15.604.774 2.708.728Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 2.708.728Ana Ortaklık Payları15.604.774Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç (zarar) 13 0,11630000 0,02020000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar40.171 33.671Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)40.171 33.671Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)40.171 33.671TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)15.644.945 2.742.399Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları15.644.945 2.742.399http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932821BIST