***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler134.219.462 -12.682 7.342.495 72.141.276 34.893.382 248.583.933 248.583.933Transferler230.474 34.662.908 -34.893.382Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)19.620 2.884.788 2.904.408Dönem Karı (Zararı)2.884.788 2.884.788Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)19.620 19.620Dönem Sonu Bakiyeler8 134.219.462 6.938 7.572.969 106.804.184 2.884.788 251.488.341 251.488.341Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler134.219.462 2.410 7.572.969 102.425.194 12.599.942 256.819.977 256.819.977Transferler12.599.942 -12.599.942Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)28.533 33.060.282 33.088.815Dönem Karı (Zararı)33.060.282 33.060.282Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)28.533 28.533Dönem Sonu Bakiyeler8 134.219.462 30.943 7.572.969 115.025.136 33.060.282 289.908.792 289.908.792Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI32.784.546 4.969.467Dönem Karı (Zararı)33.060.282 2.884.788Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-10.474.962 -141.425Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler23.242 21.642Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-139Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 -139Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler90.846 86.815Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler90.846 86.815Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.194.874 -249.743Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.351.966 -90.401Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler157.092 -159.342Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-9.394.176Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-9.394.176İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler9.005.728 2.121.175Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4 285.837 1.257.119Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.578Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler5 4.857.564 767.504Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-10.971 -18.829Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4 -74.930 -24.705Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)4.502 2.010Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler745.470 496.100Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.920.728 -200.258Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)279.106 -157.766Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları31.591.048 4.864.538Alınan Faiz1.218.091 90.401Vergi İadeleri (Ödemeleri)-24.593 14.528YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -5.359Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.359FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-106.431 -1.155.598Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.150.000Ödenen Faiz-106.431 -5.598YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)32.678.115 3.808.510NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)32.678.115 3.808.510DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 4.037.997 220.291DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 36.716.112 4.028.801Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 36.716.112 4.037.997Ticari Alacaklar4-13 1.029.281 999.952İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar13 0 36.701İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 1.029.281 963.251Diğer Alacaklar159.906 159.906İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar159.906 159.906Stoklar5 52.211.586 61.369.974Peşin Ödenmiş Giderler31.345 20.374İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler31.345 20.374Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar60.731 36.138ARA TOPLAM90.208.961 66.624.341Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar1.250.000 1.250.000TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR91.458.961 67.874.341DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar4 1.162.063 1.394.016İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 1.162.063 1.394.016Diğer Alacaklar1.578 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.578 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 208.365.000 194.670.000Maddi Duran Varlıklar721.979 743.777Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.119 2.562TOPLAM DURAN VARLIKLAR210.251.739 196.810.355TOPLAM VARLIKLAR301.710.700 264.684.696KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar4-13 128.246 203.176İlişkili Taraflara Ticari Borçlar13 16.254 151.176İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 111.992 52.000Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar28.351 23.849Diğer Borçlar3.133.111 279.084İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.133.111 279.084Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler4.782.745 4.037.275Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri4.782.745 4.037.275Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)585.574 286.468İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)585.574 286.468Kısa Vadeli Karşılıklar7 2.482.584 2.449.333Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar88.359 55.108Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar7 2.394.225 2.394.225ARA TOPLAM11.140.611 7.279.185TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.140.611 7.279.185UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar403.518 336.817İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar403.518 336.817Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)100.000 120.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)100.000 120.000Uzun Vadeli Karşılıklar157.779 128.717Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar157.779 128.717TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER661.297 585.534TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER11.801.908 7.864.719ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar289.908.792 256.819.977Ödenmiş Sermaye8 134.219.462 134.219.462Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30.943 2.410Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30.943 2.410Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30.943 2.410Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8 7.572.969 7.572.969Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları115.025.136 102.425.194Net Dönem Karı veya Zararı33.060.282 12.599.942TOPLAM ÖZKAYNAKLAR289.908.792 256.819.977TOPLAM KAYNAKLAR301.710.700 264.684.696Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat9 30.715.978 6.269.272 17.564.337 1.453.763Satışların Maliyeti9 -5.506.993 -930.057 -2.716.551 -98.604TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)25.208.985 5.339.215 14.847.786 1.355.159BRÜT KAR (ZARAR)25.208.985 5.339.215 14.847.786 1.355.159Genel Yönetim Giderleri10 -2.325.602 -2.271.153 -1.223.449 -1.166.419Pazarlama Giderleri-45.379 -88.028 -23.334 -18.982Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 10.940.916 501.619 3.852.322 67.033Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-975.796 -715.441 -159.428 -115.629ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)32.803.124 2.766.212 17.293.897 121.162FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)32.803.124 2.766.212 17.293.897 121.162Finansman Gelirleri522.899 162.660 174.204 87.904Finansman Giderleri12 -265.741 -44.084 -12.593 -33.006SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)33.060.282 2.884.788 17.455.508 176.060SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)33.060.282 2.884.788 17.455.508 176.060DÖNEM KARI (ZARARI)33.060.282 2.884.788 17.455.508 176.060Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları33.060.282 2.884.788 17.455.508 176.060Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına kazanç(Zarar) 14 0,24630000 0,02150000 0,13010000 0,02010000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar28.533 19.620 -11.638 -14.051Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)28.533 19.620 -11.638 -14.051Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)28.533 19.620 -11.638 -14.051TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)33.088.815 2.904.408 17.443.870 162.009Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları33.088.815 2.904.408 17.443.870 162.009http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956371BIST