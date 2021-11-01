***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler134.219.462 -12.682 7.342.495 72.141.276 34.893.382 248.583.933 248.583.933Transferler34.893.382 -34.893.382Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)24.253 4.700.088 4.724.341 4.724.341Dönem Karı (Zararı)4.700.088 4.700.088 4.700.088Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)24.253Kar Payları230.474 -4.609.471 -4.378.997 -4.378.997Dönem Sonu Bakiyeler8 134.219.462 11.571 7.572.969 102.425.187 4.700.088 248.929.277 248.929.277Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler47.071 -289.635Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.953.471 -194.893Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler106.400 -94.742Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler6 -9.394.176 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler6 -9.394.176 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler6.726.919 3.815.005Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4 397.903 1.865.632Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.920Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler5 5.233.484 1.417.533Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-15.966 -18.829Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4 -142.386 -209.319Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-1.262 2.033Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler854.700 1.027.290Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler203.348 -172.488Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)203.018 -96.847Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları31.887.640 8.345.542Alınan Faiz2.819.596 194.895Vergi İadeleri (Ödemeleri)-98.228 2.567YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-8.402 -11.135Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.402 -11.135FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-106.431 -1.155.938Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -1.150.000Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -1.150.000Ödenen Faiz12 -106.431 -5.938YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)34.494.175 7.375.931NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)34.494.175 7.375.931DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 4.037.997 220.291DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 38.532.172 7.596.222Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 38.532.172 4.037.997Ticari Alacaklar4-13 988.295 999.952İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar13 0 36.701İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 988.295 963.251Diğer Alacaklar164.248 159.906İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar164.248 159.906Stoklar5 51.835.666 61.369.974Peşin Ödenmiş Giderler36.340 20.374İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler36.340 20.374Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar134.366 36.138ARA TOPLAM91.691.087 66.624.341Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar1.250.000 1.250.000TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR92.941.087 67.874.341DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar4 1.141.675 1.394.016İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 1.141.675 1.394.016Diğer Alacaklar1.578 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.578 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 208.365.000 194.670.000Maddi Duran Varlıklar719.765 743.777Maddi Olmayan Duran Varlıklar397 2.562TOPLAM DURAN VARLIKLAR210.228.415 196.810.355TOPLAM VARLIKLAR303.169.502 264.684.696KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar13-4 60.790 203.176İlişkili Taraflara Ticari Borçlar13 16.485 151.176İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 44.305 52.000Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar22.587 23.849Diğer Borçlar413.762 279.084İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar413.762 279.084Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler4.891.975 4.037.275Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri4.891.975 4.037.275Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)519.486 286.468Kısa Vadeli Karşılıklar2.260.482 2.449.333Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar88.359 55.108Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar7 2.172.123 2.394.225ARA TOPLAM8.169.082 7.279.185TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.169.082 7.279.185UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar405.487 336.817İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar405.487 336.817Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)90.000 120.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)90.000 120.000Uzun Vadeli Karşılıklar167.635 128.717Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar167.635 128.717TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER663.122 585.534TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.832.204 7.864.719ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar294.337.298 256.819.977Ödenmiş Sermaye8 134.219.462 134.219.462Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23.231 2.410Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23.231 2.410Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23.231 2.410Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8 7.572.969 7.572.969Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları115.025.136 102.425.194Net Dönem Karı veya Zararı37.496.500 12.599.942TOPLAM ÖZKAYNAKLAR294.337.298 256.819.977TOPLAM KAYNAKLAR303.169.502 264.684.696Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat9 35.172.898 10.020.281 4.456.920 3.751.009Satışların Maliyeti9 -5.975.642 -1.592.076 -468.649 -662.019TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)29.197.256 8.428.205 3.988.271 3.088.990BRÜT KAR (ZARAR)29.197.256 8.428.205 3.988.271 3.088.990Genel Yönetim Giderleri10 -3.253.276 -3.278.056 -927.674 -1.006.903Pazarlama Giderleri-68.784 -102.434 -23.405 -14.406Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 12.566.199 622.254 1.625.283 120.635Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.395.937 -1.338.301 -420.141 -622.860ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)37.045.458 4.331.668 4.242.334 1.565.456FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)37.045.458 4.331.668 4.242.334 1.565.456Finansman Gelirleri723.913 413.867 201.014 251.207Finansman Giderleri12 -272.871 -45.447 -7.130 -1.363SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)37.496.500 4.700.088 4.436.218 1.815.300SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)37.496.500 4.700.088 4.436.218 1.815.300DÖNEM KARI (ZARARI)37.496.500 4.700.088 4.436.218 1.815.300Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları37.496.500 4.700.088 4.436.218 1.815.300Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 14 0,27940000 0,03500000 0,03310000 0,01350000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar20.821 24.253 -7.712 4.633Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20.821 24.253 -7.712 4.633Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.821 24.253 -7.712 4.633TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)37.517.321 4.724.341 4.428.506 1.819.933Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları37.517.321 4.724.341 4.428.506 1.819.933http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973518BIST