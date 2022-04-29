***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler134.219.462 2.410 7.572.969 102.425.194 12.599.942 256.819.977 40.171 15.604.774 15.604.774 15.644.945Dönem Karı (Zararı)15.604.774 15.604.774 15.604.774Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)40.171Dönem Sonu Bakiyeler9 134.219.462 42.581 7.572.969 115.025.136 15.604.774 272.464.922 272.464.922Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler134.219.462 -4.060 7.804.177 110.400.980 215.347.298 467.767.857 467.767.857Transferler215.347.298 -215.347.298 27.233.429 27.233.429Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)81.801 27.151.628 27.151.628 27.151.628Dönem Karı (Zararı)27.151.628 81.801 81.801Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)81.801Dönem Sonu Bakiyeler9 134.219.462 77.741 7.804.177 325.748.278 27.151.628 495.001.286 495.001.286Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.142.107 13.030.699Dönem Karı (Zararı)27.151.628 15.604.774Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.267.126 -6.615.041Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 8.101 12.430Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler150.970 65.106Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler150.970 65.106Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.552.366 -434.801Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.621.380 -509.609Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler69.014 74.808Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler7 126.169 -6.257.776Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7 0 -6.257.776Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler126.169İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-15.400.392 3.523.009Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -10.930.122 170.166Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-56.490 -36.138Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 4.530.625 2.532.767Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)52.909 -488.439Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 5.523 -46.707Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)7.918 2.128Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler16.991 762.230Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-9.027.746 627.002Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları10.484.110 12.512.742Alınan Faiz12 1.520.528 509.609Vergi İadeleri (Ödemeleri)137.469 8.348YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-14.762.430Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-14.762.430FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -106.430Ödenen Faiz13 -106.430YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.620.323 12.924.269NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.620.323 12.924.269DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 52.389.159 4.037.997DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 49.768.836 16.962.266Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 49.768.836 52.389.159Finansal Yatırımlar4 14.636.261 0Ticari Alacaklar12.163.860 985.921İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 12.163.860 985.921Diğer Alacaklar216.396 159.906İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar216.396 159.906Stoklar6 45.373.961 49.904.586Peşin Ödenmiş Giderler36.722 89.631İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 51.270İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler36.722 38.361Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar78.927 216.396ARA TOPLAM122.274.963 103.745.599TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR122.274.963 103.745.599DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar5 818.156 1.034.137İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 818.156 1.034.137Diğer Alacaklar1.578 1.578İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.578 1.578Stoklar6 88.570.000 88.570.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 295.939.000 295.939.000Maddi Duran Varlıklar704.530 712.564Maddi Olmayan Duran Varlıklar253 318TOPLAM DURAN VARLIKLAR386.033.517 386.257.597TOPLAM VARLIKLAR508.308.480 490.003.196KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar110.941 105.418İlişkili Taraflara Ticari Borçlar14 17.849 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 93.092 105.418Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar38.538 30.620Diğer Borçlar641.753 646.814İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar641.753 646.814Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.370.768 18.388.514İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.370.768 18.388.514Kısa Vadeli Karşılıklar2.299.231 2.255.109Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar127.108 82.986Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar2.172.123 2.172.123ARA TOPLAM12.461.231 21.426.475TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.461.231 21.426.475UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar518.076 496.024İlişkili Taraflara Diğer Borçlar518.076 496.024Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)70.000 80.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)70.000 80.000Uzun Vadeli Karşılıklar257.887 232.840Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar257.887 232.840TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER845.963 808.864TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER13.307.194 22.235.339ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar495.001.286 467.767.857Ödenmiş Sermaye9 134.219.462 134.219.462Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)77.741 -4.060Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)77.741 -4.060Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)77.741 -4.060Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9 7.804.177 7.804.177Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları325.748.278 110.400.980Net Dönem Karı veya Zararı27.151.628 215.347.298TOPLAM ÖZKAYNAKLAR495.001.286 467.767.857TOPLAM KAYNAKLAR508.308.480 490.003.196Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 30.106.527 13.151.641Satışların Maliyeti10 -5.075.433 -2.790.442TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)25.031.094 10.361.199BRÜT KAR (ZARAR)25.031.094 10.361.199Genel Yönetim Giderleri11 -1.543.504 -1.102.153Pazarlama Giderleri-32.290 -22.045Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 2.277.161 7.088.594Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.167.515 -816.368ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)24.564.946 15.509.227FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)24.564.946 15.509.227Finansman Gelirleri3.235.837 348.695Finansman Giderleri13 -649.155 -253.148SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)27.151.628 15.604.774SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)27.151.628 15.604.774DÖNEM KARI (ZARARI)27.151.628 15.604.774Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları27.151.628 15.604.774Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 15 0,20230000 0,11630000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar81.801 40.171Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)81.801 40.171TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)27.233.429 15.644.945Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları27.233.429 15.644.945http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025915BIST