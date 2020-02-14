***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
14.02.2020 18:10
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Karşıyaka Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2019 Yılı 4.Dönem Kurum Geçici Vergi Beyanı
Mali Tablonun Verilme Tarihi
14/02/2020
Açıklamalar
Mistral GYO A.Ş. 01.01.2019 - 31.12.2019 Dönemine ait Gelir Tablosu, 2019 Yılı 4.Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Karşıyaka Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne sunulmuş olup, bu tablo Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819176
BIST
18:05120.151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -389,09
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.049
18:056,0479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0063
|Açılış
|: 6,0510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0679
En Düşük
6,0344
18:056,5620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0073
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5827
En Düşük
6,5408
18:05307,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,40
|Açılış
|: 307,68
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
308,04
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,88
|692.895.339
|% 20,00
|
|TLMAN
|14,07
|45.420.084
|% 19,95
|
|AYCES
|12,74
|6.201.535
|% 14,98
|
|GEDIK
|12,52
|64.344.367
|% 14,86
|
|ARDYZ
|18,00
|431.750.708
|% 13,92
|
|OZBAL
|2,39
|13.928.492
|% -8,78
|
|SAFKR
|3,12
|1.926.702
|% -6,87
|
|EGCEY
|0,64
|221.538
|% -5,88
|
|QNBFB
|52,85
|1.371.575
|% -5,29
|
|IZFAS
|2,33
|841.287
|% -4,51
|
|ARDYZ
|18,00
|431.750.708
|% 13,92
|
|IHLGM
|1,38
|205.478.582
|% 1,47
|
|ODAS
|2,15
|179.596.780
|% -1,38
|
|PGSUS
|69,80
|123.236.384
|% -2,10
|
|AVOD
|2,33
|88.734.583
|% -1,27
|
|IHLGM
|1,38
|205.478.582
|% 1,47
|
|ODAS
|2,15
|179.596.780
|% -1,38
|
|ARDYZ
|18,00
|431.750.708
|% 13,92
|
|HDFGS
|2,96
|59.494.370
|% 3,14
|
|HLGYO
|1,60
|24.185.782
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8503
|7,8897
|% -0,13
|
|Frank
|6,1429
|6,1799
|% -0,04
|
|Riyal
|1,6081
|1,6161
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.581
|4,43
|
|Altın Gr.
|308
|308
|1,42
|
|Cumhuriyet
|2.036
|2.067
|7,00
|
|Tam
|2.026
|2.077
|4,19
|
|Yarım
|979
|1.005
|2,02
|
|Çeyrek
|491
|502
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,03
|
|B. Petrol
|57,30
|57,30
|0,96
|
Seans Raporu
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