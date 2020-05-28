***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020-31.03.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteKarşıyaka Vergi Dairesi MüdürlüğüMali Tablonun Verilme Nedeni2020 Yılı 1.Dönem Kurum Geçici Vergi BeyanıMali Tablonun Verilme Tarihi28/05/2020AçıklamalarMistral GYO A.Ş. 01.01.2020 - 31.03.2020 Dönemine ait Gelir Tablosu, 2020 Yılı 1.Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Karşıyaka Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne sunulmuş olup, bu tablo Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir. İlgili tablo ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847546BIST