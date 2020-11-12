***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
12.11.2020 12:45
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-30.09.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Karşıyaka Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 Yılı 3.Dönem Kurum Geçici Vergi Beyanı
Mali Tablonun Verilme Tarihi
12/11/2020
Açıklamalar
Mistral GYO A.Ş. 01.01.2020 - 30.09.2020 Dönemine ait Gelir Tablosu, 2020 Yılı 3.Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Karşıyaka Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne sunulmuş olup, bu tablo Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir. İlgili tablo bu bildirim ekindedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888090
BIST
15:341.291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 11,75
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.279
|
1.304
En Düşük
1.278
15:347,7165
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -0,0780
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,8964
En Düşük
7,6745
15:349,1127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0761
|Açılış
|: 9,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,2980
En Düşük
9,0638
15:34462,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -4,47
|Açılış
|: 462,53
|
|Önceki Kapanış
|: 467,00
|
474,56
En Düşük
461,52
BIST En Aktif Hisseler15:34
|BFREN
|1.145,80
|43.220.239
|% 9,99
|
|TLMAN
|36,58
|11.438.086
|% 9,98
|
|DOAS
|28,86
|96.906.579
|% 9,98
|
|ETILR
|4,96
|3.329.355
|% 9,98
|
|TKURU
|391,40
|6.112.522
|% 9,97
|
|YBTAS
|18.294,10
|591.053
|% -10,00
|
|KSTUR
|170,60
|772.818
|% -9,97
|
|EMNIS
|24,28
|1.403.423
|% -9,94
|
|COSMO
|6,89
|226.761
|% -9,93
|
|EUYO
|7,54
|1.214.679
|% -9,92
|
|GARAN
|8,82
|7.410.575.072
|% 3,76
|
|YKBNK
|2,89
|2.528.038.759
|% 3,21
|
|KRDMD
|4,22
|2.499.647.821
|% 6,57
|
|THYAO
|11,89
|2.001.803.537
|% 0,93
|
|AKBNK
|6,38
|1.762.939.841
|% 2,57
|
|YKBNK
|2,89
|2.528.038.759
|% 3,21
|
|GARAN
|8,82
|7.410.575.072
|% 3,76
|
|KRDMD
|4,22
|2.499.647.821
|% 6,57
|
|EKGYO
|1,93
|610.115.260
|% 1,58
|
|AKBNK
|6,38
|1.762.939.841
|% 2,57
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7097
|7,7165
|% -1,00
|
|Euro
|9,0982
|9,1127
|% -0,83
|
|Sterlin
|10,0760
|10,1265
|% -1,85
|
|Frank
|8,3637
|8,4141
|% -1,20
|
|Riyal
|2,0429
|2,0531
|% -1,38
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.872
|7,64
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-4,54
|
|Cumhuriyet
|3.085
|3.132
|-68,00
|
|Tam
|3.063
|3.143
|-74,59
|
|Yarım
|1.481
|1.520
|-36,08
|
|Çeyrek
|743
|760
|-18,04
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,25
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,09
|
|B. Petrol
|43,57
|43,57
|-0,22
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