***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020-30.09.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteKarşıyaka Vergi Dairesi MüdürlüğüMali Tablonun Verilme Nedeni2020 Yılı 3.Dönem Kurum Geçici Vergi BeyanıMali Tablonun Verilme Tarihi12/11/2020AçıklamalarMistral GYO A.Ş. 01.01.2020 - 30.09.2020 Dönemine ait Gelir Tablosu, 2020 Yılı 3.Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Karşıyaka Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne sunulmuş olup, bu tablo Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir. İlgili tablo bu bildirim ekindedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888090BIST