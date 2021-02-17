***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2021 12:12
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Karşıyaka Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 Yılı 4.Dönem Kurum Geçici Vergi Beyanı
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2021
Açıklamalar
Mistral GYO A.Ş. 01.01.2020 - 31.12.2020 Dönemine ait Gelir Tablosu, 2020 Yılı 4.Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Karşıyaka Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne sunulmuş olup, bu tablo Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir. İlgili tablo bu bildirim ekindedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910302
BIST
15:201.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,96
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.534
15:206,9954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0024
|Açılış
|: 7,0130
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0000
|
7,0600
En Düşük
6,9726
15:208,4407
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0322
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,5281
En Düşük
8,4230
15:20403,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,17
|Açılış
|: 403,47
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
400,92
BIST En Aktif Hisseler15:18
|ATEKS
|59,95
|15.426.862
|% 10,00
|
|MERIT
|234,30
|834.108
|% 10,00
|
|SAYAS
|14,97
|22.721.540
|% 9,99
|
|ARZUM
|25,98
|155.408.864
|% 9,99
|
|HATEK
|27,78
|11.379.486
|% 9,98
|
|RODRG
|29,72
|2.696.085
|% -9,99
|
|PAMEL
|20,70
|971.481
|% -9,92
|
|NIBAS
|34,74
|61.391.926
|% -7,95
|
|TACTR
|26,40
|364.549
|% -7,43
|
|MAALT
|291,30
|121.448.956
|% -7,29
|
|VAKBN
|4,61
|2.088.679.759
|% 5,49
|
|SASA
|41,80
|1.518.649.233
|% 1,51
|
|HALKB
|5,77
|1.486.799.805
|% 9,90
|
|KOZAL
|144,60
|1.417.058.678
|% -0,14
|
|GARAN
|9,66
|1.197.699.829
|% -0,82
|
|SKBNK
|1,53
|726.358.792
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,61
|2.088.679.759
|% 5,49
|
|HALKB
|5,77
|1.486.799.805
|% 9,90
|
|EKGYO
|2,47
|606.648.976
|% -1,20
|
|KARSN
|5,02
|776.924.742
|% 2,24
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0075
|7,0113
|% 0,26
|
|Euro
|8,4552
|8,4604
|% -0,15
|
|Sterlin
|9,6885
|9,7371
|% -0,06
|
|Frank
|7,7954
|7,8424
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8638
|1,8732
|% 0,30
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-4,09
|
|Altın Gr.
|404
|404
|0,26
|
|Cumhuriyet
|2.679
|2.719
|-12,00
|
|Tam
|2.672
|2.740
|-3,48
|
|Yarım
|1.291
|1.325
|-1,68
|
|Çeyrek
|648
|663
|-0,85
|
|Gümüş.Ons
|27,10
|27,13
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,14
|64,14
|0,79
|