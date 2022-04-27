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***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

27.04.2022 15:25
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi


***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

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Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Karşıyaka Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
27/04/2022
Açıklamalar

Mistral GYO A.Ş. 01.01.2021 - 31.12.2021  Dönemine ait Gelir Tablosu ve Bilanço 2021 Yılı Kurumlar  Vergi Beyannamesi ekinde Karşıyaka Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne sunulmuş olup, sözkonusu tablolar Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
 
 
 
 
 
 
 
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024237


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