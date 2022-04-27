***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
27.04.2022 15:25
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Karşıyaka Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
27/04/2022
Açıklamalar
Mistral GYO A.Ş. 01.01.2021 - 31.12.2021 Dönemine ait Gelir Tablosu ve Bilanço 2021 Yılı Kurumlar Vergi Beyannamesi ekinde Karşıyaka Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne sunulmuş olup, sözkonusu tablolar Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024237
BIST
15:322.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 15,52
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.440
En Düşük
2.399
15:3214,8304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0318
|Açılış
|: 14,8230
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8304
En Düşük
14,7775
15:3215,6653
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0813
|Açılış
|: 15,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,7886
En Düşük
15,6529
15:32907,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,81
|Açılış
|: 907,04
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
908,94
En Düşük
898,41
BIST En Aktif Hisseler15:30
|UFUK
|25,96
|1.452.228
|% 10,00
|
|ACSEL
|47,42
|54.759.073
|% 9,97
|
|PKART
|17,11
|11.891.201
|% 9,96
|
|BAKAB
|23,24
|26.114.784
|% 9,93
|
|OTTO
|37,26
|1.787.976
|% 9,91
|
|DAGHL
|27,92
|7.488.030
|% -9,99
|
|EUHOL
|2,55
|39.133.512
|% -9,89
|
|ALBRK
|1,30
|77.147.954
|% -9,56
|
|SILVR
|7,83
|31.020.169
|% -7,67
|
|KLSYN
|2,07
|68.907.790
|% -7,59
|
|THYAO
|39,58
|3.376.215.185
|% 1,23
|
|KRDMD
|15,08
|2.117.562.027
|% 2,94
|
|EREGL
|33,74
|1.567.126.840
|% 2,00
|
|SISE
|17,67
|1.469.825.678
|% 0,34
|
|YKBNK
|4,92
|1.238.106.494
|% -0,40
|
|EKGYO
|2,63
|797.586.517
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,92
|1.238.106.494
|% -0,40
|
|ODAS
|2,42
|459.307.252
|% 2,11
|
|KRDMD
|15,08
|2.117.562.027
|% 2,94
|
|TSKB
|1,84
|218.004.522
|% -3,66
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8224
|14,8301
|% 0,21
|
|Euro
|15,6504
|15,6627
|% -0,53
|
|Sterlin
|18,5566
|18,6497
|% 0,04
|
|Frank
|15,2648
|15,3567
|% -0,29
|
|Riyal
|3,9402
|3,9600
|% 0,20
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|-4,57
|
|Altın Gr.
|907
|907
|0,57
|
|Cumhuriyet
|6.039
|6.130
|-6,00
|
|Tam
|6.009
|6.159
|-8,58
|
|Yarım
|2.905
|2.979
|-4,15
|
|Çeyrek
|1.457
|1.490
|-2,07
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,59
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,26
|11,27
|0,07
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,38
|
Seans Raporu
15:30
daha fazla
-
15:43KAPLM
Yüzde 8.86 oranında artışla 70.65 lira fiyatla işlem gören hissede 371, 927 adet işlem
-
15:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 35 artarak (% 0.64 ) 2, 722
-
15:41XU100
Endeks 2, 430 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 26, 923.00 milyon TL de
-
15:41ELITE
Yüzde 4.07 oranında artışla 18.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 483, 132 adet işlem
-
15:38OZRDN
Yüzde 4.26 oranında artışla 8.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 831, 082 adet işlem