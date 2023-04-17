***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.04.2023 17:13
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-31.12.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Karşıyaka Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/03/2023
Açıklamalar
Mistral GYO A.Ş. 01.01.2022 - 31.12.2022 Dönemine ait Gelir Tablosu ve Bilanço, 2022 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi ekinde Karşıyaka Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne sunulmuş olup, sözkonusu tablolar Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139304
BIST
18:055.059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -33,53
|Açılış
|: 5.112
|
|Önceki Kapanış
|: 5.093
|
5.138
En Düşük
5.057
18:0519,3892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0389
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0750
|
19,5831
En Düşük
19,3356
18:0521,2180
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0658
|Açılış
|: 21,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0400
|
21,5489
En Düşük
21,1570
18:051.242,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -4,46
|Açılış
|: 1.242,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,12
|
1.262,33
En Düşük
1.234,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CVKMD
|139,70
|5.379.149
|% 10,00
|
|KOZAL
|24,64
|2.770.435.125
|% 10,00
|
|KOPOL
|32,58
|4.496.496
|% 9,99
|
|KOZAA
|49,54
|1.413.498.464
|% 9,99
|
|QNBFL
|92,50
|927.599
|% 9,99
|
|LIDER
|108,00
|35.877.241
|% -10,00
|
|PAMEL
|236,70
|59.751.488
|% -10,00
|
|ATSYH
|97,20
|4.256.434
|% -10,00
|
|BRKO
|4,14
|1.790.985
|% -10,00
|
|IMASM
|396,50
|129.086.102
|% -9,99
|
|THYAO
|135,70
|4.188.480.708
|% 0,97
|
|KOZAL
|24,64
|2.770.435.125
|% 10,00
|
|EREGL
|35,14
|1.630.038.527
|% -1,57
|
|AKBNK
|17,88
|1.508.553.473
|% 1,76
|
|HEKTS
|29,12
|1.446.157.415
|% 2,54
|
|EKGYO
|6,80
|1.149.856.089
|% -1,02
|
|KOZAL
|24,64
|2.770.435.125
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,01
|1.320.151.523
|% -0,91
|
|YKBNK
|10,15
|1.025.495.990
|% -1,07
|
|SKBNK
|2,44
|223.539.588
|% -1,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3824
|19,3864
|% 0,19
|
|Euro
|21,1933
|21,2169
|% -0,31
|
|Sterlin
|23,8970
|24,0169
|% -0,22
|
|Frank
|21,4698
|21,5991
|% -0,44
|
|Riyal
|5,1525
|5,1783
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.995
|1.996
|-8,67
|
|Altın Gr.
|1.241
|1.242
|-5,50
|
|Cumhuriyet
|8.755
|8.887
|-11,00
|
|Tam
|8.760
|8.895
|104,00
|
|Yarım
|4.278
|4.353
|51,00
|
|Çeyrek
|2.139
|2.176
|25,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,97
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|15,51
|15,53
|-0,25
|
|B. Petrol
|84,56
|84,56
|-1,75
|