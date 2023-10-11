***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
11.10.2023 13:01
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.10.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 10. madde uyarınca ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemler kapsamında yönetim kurulunca hazırlanan Rapor'un sonuç bölümü aşağıda sunulmaktadır: Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) 10. maddesine istinaden Şirketimizin, MİA PORT projesine dair MİRAY İNŞAAT-TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ile Mart –Eylül 2023 döneminde yürütülen 6 aylık hizmet ilişkisi ilaveten, 10.10.2023 tarihli yeni DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ kapsamında 6 aylık yeni dönem ve tarafların anlaşması ile izleyen dönemlerde devam edebilecek işlemlerin tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolar olan 2022 yılı finansal tablolarında yer alan satılan malın maliyeti tutarının %10'undan fazlasına ulaşması öngörülmekte olup,İşbu raporda MİRAY İNŞAAT-TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ile yapılan işlemlerin koşulları ve fiyat belirleme yöntemi açıklanarak, işlemlerin piyasa koşullarına uygunluğu hakkında bilgi sunulmuştur. İşlemlerin piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında uygun ve makul olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204166
BIST
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16:088.396
En Düşük
|Değişim
|: -0,56%
|| -47,03
|Açılış
|: 8.482
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|Önceki Kapanış
|: 8.443
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8.356
En Yüksek
8.519
16:0827,7351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0183
|Açılış
|: 27,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8500
|
27,8717
En Düşük
27,6473
16:0829,4785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0476
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
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29,5803
En Düşük
29,3630
16:081.671,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 13,55
|Açılış
|: 1.671,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,77
|
1.671,90
En Düşük
1.653,88
BIST En Aktif Hisseler16:05
|ACSEL
|117,70
|88.654.152
|% 10,00
|
|TKNSA
|35,86
|594.816.286
|% 10,00
|
|DITAS
|38,72
|49.117.648
|% 10,00
|
|ISBTR
|347.600,00
|2.780.800
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.120,60
|181.120.638
|% 9,99
|
|OZGYO
|6,61
|151.346.453
|% -9,95
|
|IHAAS
|20,16
|565.817.873
|% -9,68
|
|SKBNK
|6,93
|1.034.601.523
|% -8,82
|
|ARENA
|30,04
|125.167.643
|% -7,74
|
|TETMT
|2.585,00
|29.503.512
|% -7,68
|
|PETKM
|24,60
|4.326.376.193
|% -0,16
|
|THYAO
|231,90
|4.074.229.378
|% -2,60
|
|DMRGD
|23,38
|3.536.179.868
|% 6,76
|
|KOZAL
|28,28
|2.987.443.876
|% 1,58
|
|ISCTR
|25,50
|2.971.958.047
|% 2,74
|
|ZOREN
|6,28
|1.495.603.282
|% -1,72
|
|EKGYO
|8,25
|1.514.916.724
|% -1,79
|
|PETKM
|24,60
|4.326.376.193
|% -0,16
|
|ODAS
|13,75
|2.399.228.068
|% 0,73
|
|DMRGD
|23,38
|3.536.179.868
|% 6,76
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7318
|27,7347
|% 0,06
|
|Euro
|29,4477
|29,4624
|% 0,11
|
|Sterlin
|34,0433
|34,2140
|% 0,29
|
|Frank
|30,6277
|30,8122
|% 0,40
|
|Riyal
|7,3732
|7,4101
|% 0,10
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.873
|12,02
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.669
|10,89
|
|Cumhuriyet
|11.575
|11.750
|70,00
|
|Tam
|11.334
|11.419
|23,00
|
|Yarım
|5.684
|5.731
|16,00
|
|Çeyrek
|2.833
|2.866
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,05
|22,08
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|19,63
|19,66
|0,20
|
|B. Petrol
|87,08
|87,08
|-0,57
|
Seans Raporu
16:05
daha fazla
-
16:20XU100
Endeks 8, 387 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 66 altında . İşlem hacmi 93, 393.00 milyon TL de
-
16:20ARENA
Yüzde -7.74 oranında düşüşle 30.04 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 189, 948 adet işlem
-
16:19BASGZ
Yüzde -4.83 oranında düşüşle 22.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 027, 143 adet işlem
-
16:18GIPTA
Yüzde -3.65 oranında düşüşle 38.02 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 367, 705 adet işlem
-
16:17ARDYZ
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 21.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 085, 359 adet işlem