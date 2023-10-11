***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.10.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 10. madde uyarınca ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemler kapsamında yönetim kurulunca hazırlanan Rapor'un sonuç bölümü aşağıda sunulmaktadır: Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) 10. maddesine istinaden Şirketimizin, MİA PORT projesine dair MİRAY İNŞAAT-TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ile Mart –Eylül 2023 döneminde yürütülen 6 aylık hizmet ilişkisi ilaveten, 10.10.2023 tarihli yeni DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ kapsamında 6 aylık yeni dönem ve tarafların anlaşması ile izleyen dönemlerde devam edebilecek işlemlerin tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolar olan 2022 yılı finansal tablolarında yer alan satılan malın maliyeti tutarının %10'undan fazlasına ulaşması öngörülmekte olup,İşbu raporda MİRAY İNŞAAT-TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ile yapılan işlemlerin koşulları ve fiyat belirleme yöntemi açıklanarak, işlemlerin piyasa koşullarına uygunluğu hakkında bilgi sunulmuştur. İşlemlerin piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında uygun ve makul olduğu sonucuna ulaşılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204166BIST