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***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

15.11.2023 17:04
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) 10. maddesine istinaden Şirketimiz tarafından 23.09.2022 tarihinde KAP da açıklanan, İzmir ili, Çeşme ilçesi, Sakarya Mah., Boyalık mevkiindeki arsalar üzerinde Şirketimiz tarafından geliştirilecek ve izleyen yıllarda da devam ederek ,2025 yılında tamamlanması planlanan projeye ilişkin olarak tüm yapım işlerinin, en uygun fiyat teklifi alınan ve ilişkili taraf olan Miray İnşaat-Taahhüt Tic.ve San.A.Ş. ( MİRAY A.Ş.)tarafından sağlanmasına karar verilmiştir. İşin mahiyeti gereği izleyen dönemlerde devam edecek yapım işlerinden  MİRAY A.Ş.'nin sağlayacağı hizmet geliri tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolar olan 2022 yılı finansal tablolarında yer alan satılan malın maliyeti tutarı esas alınarak yapılan hesaplamada  %10'un üzerinde  olacağı görülmekte olup, işbu raporda  MİRAY A.Ş.  ile yapılacak  işlemlerin koşulları ve fiyat belirleme yöntemi açıklanarak, işlemlerin piyasa koşullarına uygunluğu hakkında bilgi sunulmuştur. İşlemlerin piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında uygun ve makul olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218231


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