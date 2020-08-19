***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Mistral GYO A.Ş. 2019 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun Kar Dağıtım Tarihini OnaylamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 16.07.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 17.08.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Şirketimiz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünde olduğu için stopaj oranı sıfır olarak uygulanmaktadır.Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMIST00025 Peşin 0,0326256 3,26256 0 0,0326256 3,26256B Grubu, MSGYO, TREMIST00017 Peşin 0,0326256 3,26256 0 0,0326256 3,26256Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 16.10.2020 16.10.2020 20.10.2020 19.10.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMIST00025 0 0B Grubu, MSGYO, TREMIST00017 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulu'nun yetkisi çerçevesinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenmiş olan Bilanço ve Kâr-Zarar hesapları sonrasında, 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 dönemindei. Vergi Usul Kanunu'na göre 6.807.686,80 TL kar,ii. Türkiye Muhasebe Standartları ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-14.1 numaralı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre 34.893.382 TL Net Dönem Kârı oluşmuştur.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kar Payı Rehberi'nde Kar Payı Dağıtımına İlişkin Esaslar Başlıklı bölümün 7. maddesinde "Dağıtılması öngörülen kâr payı tutarının tamamı, ancak yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) mevcut net dağıtılabilir kârdan veya diğer kaynaklardan karşılanabildiği sürece dağıtılabilecektir. Bir başka deyişle, dağıtılacak kâr payı tutarında üst sınır, yasal kayıtlarda yer alan ilgili kâr dağıtım kaynaklarının dağıtılabilir tutarıdır." denilmektedir. Kar Payı Tebliği'nin ilgili maddesi uyarınca Şirketimiz kayıtlarında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na göre oluşan Net Dağıtılabilir Dönem karını ifade eden 4.378.997,33.- TL'sının Nakit Kar Payı olarak dağıtımının 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul onayına sunulmasına, karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 MİSTRAL GYO A.Ş. KAR DAĞITIMI-2019.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUMİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 134.219.462,342. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 7.342.495,1Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 34.893.382 6.807.686,84. Vergiler ( - ) 0 05. Net Dönem Kârı 34.893.382 6.807.686,86. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 2.198.215,937. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 230.473,54 230.473,548. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 34.662.908,46 4.378.997,33Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 34.662.908,46 4.378.997,3311. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit 4.378.997,33 4.378.997,33* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 34.283.911,13 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 2.189.498,67 50 0,0163 1,63B Grubu 2.189.498,67 50 0,0163 1,63TOPLAM 4.378.997,34 100 0,0326 3,26http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869911BIST