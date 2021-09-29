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***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

29.09.2021 16:54



***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

İlgili Şirketler []
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.10.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
31.10.2017
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
13.11.2017
Davanın Konusu
Tüketicinin Açtığı İtirazın İptali Alacak
Karşı Taraf(lar)
Enis BARİÇ
Davanın Tutarı
48.931,90 USD
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,1437 (Onbindeondörtvirgülotuzyedi)
İlgili Mahkeme ve Dosya No
T.C. İzmir 6.Tüketici Mahkemesi 2017/468
Davanın Duruşma Tarihi
22.09.2021
Alınan Karar
İstinaf başvurumuzun reddi
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
222.102 TL
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur.
Açıklamalar

İzmir 6. Tüketici  Mahkemesi'nin  2017/468 E.-2019/177 K. sayılı ve 17.10.2019 tarihli  kararı , şirketimiz vekili  tarafından yapılan tehir'i icra ve duruşmalı inceleme talepli istinaf başvurusu üzerine İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi tarafından incelenmiş   verilen 020/92 E.-2021/1190 K. sayılı ve 22.09.2021  tarihli karar ile Yargıtay temyiz kanun yolu açık olmak üzere istinaf başvurusu esastan reddedilmiş olup süresi içinde Yargıtay ilgili hukuk dairesine temyiz başvurusunda bulunulacaktır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965742


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