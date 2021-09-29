***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.10.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi31.10.2017Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi13.11.2017Davanın KonusuTüketicinin Açtığı İtirazın İptali AlacakKarşı Taraf(lar)Enis BARİÇDavanın Tutarı48.931,90 USDDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,1437 (Onbindeondörtvirgülotuzyedi)İlgili Mahkeme ve Dosya NoT.C. İzmir 6.Tüketici Mahkemesi 2017/468Davanın Duruşma Tarihi22.09.2021Alınan Kararİstinaf başvurumuzun reddiBir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı222.102 TLOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiYoktur.Açıklamalarİzmir 6. Tüketici Mahkemesi'nin 2017/468 E.-2019/177 K. sayılı ve 17.10.2019 tarihli kararı , şirketimiz vekili tarafından yapılan tehir'i icra ve duruşmalı inceleme talepli istinaf başvurusu üzerine İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi tarafından incelenmiş verilen 020/92 E.-2021/1190 K. sayılı ve 22.09.2021 tarihli karar ile Yargıtay temyiz kanun yolu açık olmak üzere istinaf başvurusu esastan reddedilmiş olup süresi içinde Yargıtay ilgili hukuk dairesine temyiz başvurusunda bulunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965742BIST