***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ("Şirket") Yönetim Kurulu üyeleri,31.01.2020 tarihli toplantıda,Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin " Gayrimenkul Değerleme Şirketinin Seçimi" başlıklı 35nci maddesi uyarınca portföyümüzde bulunan her bir varlık için Nova Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den ve ayrıca 2020 yılı içerisinde portföye alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için Eva Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş. veya Nova Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den değerleme hizmeti alınmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816051BIST