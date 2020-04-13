***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.04.2020 17:36
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
COVİD - 19 salgını dolayısıyla yaşanan olumsuz koşullar nedeniyle, geçici süreyle kapalı bulunan, şirketimiz portföyündeki Mistral İzmir binasının Çarşı kısmında yer alan mağazaların gelir yaratma imkanı bulunmadığı gözetilerek ,bu iş ortaklarımızdan NİSAN ayı kiralarının alınmamasına, izleyen döneme ilişkin olarak da gelişmelere göre değerlendirme yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837559
BIST
18:0596.399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -72,33
|Açılış
|: 95.463
|
|Önceki Kapanış
|: 96.471
|
97.312
En Düşük
95.019
18:056,7951
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,0980
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7972
En Düşük
6,7014
18:057,4225
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,1073
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4470
En Düşük
7,3088
18:05375,83
En Yüksek
|Değişim
|: 3,40%
|| 12,34
|Açılış
|: 375,89
|
|Önceki Kapanış
|: 363,48
|
376,59
En Düşük
360,89
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|24,86
|4.583.483
|% 10,00
|
|PETUN
|12,32
|19.238.089
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,73
|366.046.283
|% 10,00
|
|YBTAS
|5.740,00
|665.710
|% 10,00
|
|KLNMA
|44,44
|64.582.176
|% 10,00
|
|PRZMA
|4,35
|42.828.923
|% -9,94
|
|METAL
|0,84
|283.641
|% -9,68
|
|ROYAL
|1,68
|966.432
|% -9,19
|
|ETYAT
|1,31
|4.196.146
|% -7,75
|
|IHEVA
|2,57
|110.022.611
|% -7,22
|
|THYAO
|10,19
|1.782.488.559
|% 3,98
|
|GARAN
|8,46
|1.146.660.456
|% -1,97
|
|PGSUS
|56,00
|911.112.225
|% 9,91
|
|ASELS
|24,94
|518.930.916
|% -0,64
|
|GSRAY
|2,58
|504.661.652
|% 1,57
|
|GSRAY
|2,58
|504.661.652
|% 1,57
|
|YKBNK
|2,02
|382.018.371
|% -1,94
|
|THYAO
|10,19
|1.782.488.559
|% 3,98
|
|CEMAS
|1,03
|145.278.863
|% 9,57
|
|GARAN
|8,46
|1.146.660.456
|% -1,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4833
|8,5258
|% 2,02
|
|Frank
|7,0000
|7,0422
|% 1,36
|
|Riyal
|1,8014
|1,8104
|% 1,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|35,21
|
|Altın Gr.
|376
|376
|12,58
|
|Cumhuriyet
|2.404
|2.464
|84,30
|
|Tam
|2.471
|2.536
|90,50
|
|Yarım
|1.202
|1.234
|42,20
|
|Çeyrek
|603
|617
|21,30
|
|Gümüş.Ons
|15,44
|15,48
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,06
|
|B. Petrol
|31,85
|31,85
|0,37
|