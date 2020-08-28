***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket portföyünde yer alan ve 553065461/829578000 hissesi şirketimize ait olan İzmir ili Konak İlçesi Mersinli Mahallesi 8623 ada 21 parsel, toplam 4.147,89 m2 arsanın üzerinde, Yüklenici olarak, EVAK İNŞAAT HAYVANCILIK GIDA TEMİZLİK TURİZM TAŞIMACILIK TEKSTİL MEDİKAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve VİVEN İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ nin kuracağı ortaklık tarafından, anahtar teslim usülü bir inşaat projesi yapılarak,inşa edilecek yapının %47'lik bölümünün arsa payları oranında şirketimize ve ilgili arsanın diğer hissedarları olan ERDOĞAN ATAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ile Mehmet Doğan ATAY'a ve %53'lik kısmı Yüklenici ortaklığa ait olacak şekilde bir Kat karşılığı İnşaat Sözleşmesi yapılması için ön protokol imzalanmıştır. Buna göre Yüklenici şirket, ilgili arsa üzerinde geliştireceği projeyi şirketimiz Yönetim Kuruluna sunacaktır ve Yönetim Kurulumuzun onayı olduğunda Yüklenici şirket ile Kat Karşılığı İnşaat sözleşmesi imzalanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871600BIST