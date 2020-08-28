Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.08.2020 16:57
GÜNCEL HABERLER



***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket portföyünde yer alan ve 553065461/829578000 hissesi şirketimize ait olan İzmir ili Konak İlçesi Mersinli Mahallesi 8623 ada 21 parsel, toplam 4.147,89 m2 arsanın üzerinde, Yüklenici olarak, EVAK İNŞAAT HAYVANCILIK GIDA TEMİZLİK TURİZM TAŞIMACILIK TEKSTİL MEDİKAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve VİVEN İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ nin kuracağı ortaklık tarafından, anahtar teslim usülü bir inşaat projesi yapılarak,inşa edilecek yapının %47'lik bölümünün arsa payları oranında şirketimize ve ilgili arsanın diğer hissedarları olan ERDOĞAN ATAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ile Mehmet Doğan ATAY'a ve %53'lik kısmı Yüklenici ortaklığa ait olacak şekilde bir Kat karşılığı İnşaat Sözleşmesi yapılması için ön protokol imzalanmıştır. Buna göre Yüklenici şirket, ilgili arsa üzerinde geliştireceği projeyi şirketimiz Yönetim Kuruluna sunacaktır ve Yönetim Kurulumuzun onayı olduğunda Yüklenici şirket ile Kat Karşılığı İnşaat sözleşmesi imzalanacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871600


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:511.098
Değişim :  -0,95% |  -10,52
Açılış :  1.113  
Önceki Kapanış :  1.109  
En Yüksek
1.114 En Düşük
1.095
BIST En Aktif Hisseler16:49
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GYHOL 26,62 75.860.268 % 10,00  
RALYH 6,49 20.372.059 % 10,00  
METUR 2,75 4.617.851 % 10,00  
KENT 493,70 26.523.539 % 9,98  
IZMDC 26,06 38.043.343 % 9,96  
daha fazla
16:49 Alış Satış %  
Dolar 7,3364 7,3433 % -0,19  
Euro 8,7169 8,7271 % 0,30  
Sterlin 9,7322 9,7810 % 0,64  
Frank 8,0729 8,1216 % 0,27  
Riyal 1,9520 1,9618 % -0,08  
daha fazla
16:49 Alış Satış %  
Altın Ons 1.958 1.958 28,28  
Altın Gr. 463 463 6,89  
Cumhuriyet 3.071 3.118 45,00  
Tam 3.056 3.135 41,67  
Yarım 1.477 1.516 20,16  
Çeyrek 741 758 10,08  
Gümüş.Ons 27,47 27,50 0,46  
Gümüş Gr. 6,49 6,49 0,11  
B. Petrol 45,75 45,75 0,15  
Seans Raporu 16:49
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru