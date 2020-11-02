***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.11.2020 11:44
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30 Ekim 2020 tarihinde yaşamış olduğumuz Seferihisar Depreminde zarar gören tüm İzmir'li hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kaybettiğimiz tüm İzmir'lilere Rahmet ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.
Depremin hemen ardından, Binalarımız ile ilgili bütün kontroller hızlıca yapılmış ve herhangi bir hasar tespit edilmemiştir. Bu tespitten sonra binalarımızın kullanılmasına devam edilmiş olup geçen üç günlük süre içerisinde de kullanıcılarımız tarafından herhangi bir hasar beyanı iletilmemiştir.
Binalarmızda deprem öncesi olduğu gibi yaşam olağan akışı ile devam etmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.....
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885348
BIST
13:091.138
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 25,67
|Açılış
|: 1.120
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.140
En Düşük
1.118
13:098,3752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0296
|Açılış
|: 8,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,4120
En Düşük
8,3137
13:099,7566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0856
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7350
|
9,7964
En Düşük
9,6704
13:09508,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 4,47
|Açılış
|: 508,75
|
|Önceki Kapanış
|: 504,29
|
510,73
En Düşük
502,26
BIST En Aktif Hisseler13:09
|KARTN
|1.994,00
|8.775.594
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,63
|829.793
|% 10,00
|
|VANGD
|8,91
|1.810.084
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,71
|3.642.899
|% 10,00
|
|SRVGY
|39,38
|292.797
|% 10,00
|
|ARTI
|6,57
|613.795
|% -10,00
|
|POLTK
|324,00
|799.308
|% -10,00
|
|EMNIS
|19,50
|66.866
|% -9,97
|
|COSMO
|5,71
|255.576
|% -9,94
|
|TACTR
|11,24
|474.946
|% -9,94
|
|TSKB
|2,61
|2.178.438.564
|% 2,35
|
|ASELS
|17,82
|839.780.504
|% 6,39
|
|GARAN
|6,71
|631.274.430
|% 1,67
|
|SISE
|6,29
|603.920.704
|% 2,61
|
|KRDMD
|3,27
|565.637.893
|% 5,48
|
|TSKB
|2,61
|2.178.438.564
|% 2,35
|
|KRDMD
|3,27
|565.637.893
|% 5,48
|
|EKGYO
|1,75
|243.875.842
|% 1,74
|
|SKBNK
|1,84
|207.253.493
|% 1,66
|
|SISE
|6,29
|603.920.704
|% 2,61
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3708
|8,3752
|% 0,35
|
|Euro
|9,7457
|9,7566
|% 0,89
|
|Sterlin
|10,7906
|10,8447
|% 0,15
|
|Frank
|9,1066
|9,1614
|% 0,45
|
|Riyal
|2,2288
|2,2400
|% 0,46
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|8,30
|
|Altın Gr.
|509
|509
|4,67
|
|Cumhuriyet
|3.376
|3.427
|37,00
|
|Tam
|3.358
|3.443
|27,33
|
|Yarım
|1.623
|1.665
|13,22
|
|Çeyrek
|814
|833
|6,61
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,96
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,14
|
|B. Petrol
|37,28
|37,28
|-0,66
|