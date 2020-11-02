***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30 Ekim 2020 tarihinde yaşamış olduğumuz Seferihisar Depreminde zarar gören tüm İzmir'li hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kaybettiğimiz tüm İzmir'lilere Rahmet ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.Depremin hemen ardından, Binalarımız ile ilgili bütün kontroller hızlıca yapılmış ve herhangi bir hasar tespit edilmemiştir. Bu tespitten sonra binalarımızın kullanılmasına devam edilmiş olup geçen üç günlük süre içerisinde de kullanıcılarımız tarafından herhangi bir hasar beyanı iletilmemiştir.Binalarmızda deprem öncesi olduğu gibi yaşam olağan akışı ile devam etmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.....http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885348BIST