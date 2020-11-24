***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.11.2020 12:57
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30.10.2020 tarihinde Ege Denizi, Seferihisar (İzmir) açıklarında yaşanan Mw 6,6 şiddetindeki deprem sonucunda binalarımızda herhangi bir hasar oluşmamış ve bu durum 02.11.2020 tarihindeki açıklamamızla kamuoyuna duyurulmuştur.
Bununla birlikte, Mistral İzmir ofis kulesinde 27.01.2019 tarihinde aktif hale getirilen, ODTÜ ve AFAD tarafından kurulan Yüksek Bina Yapı Sağlığı İzleme Sistemi bulunmaktadır. Bu sistem sayesinde, 30.10.2020 depreminin bina üzerindeki etkileri ekteki raporda detaylı olarak açıklanmıştır.
Bu rapor özetinde
- Gerçekleşmiş olan depremin binaya etkisi, bina statik tasarım limitlerinin çok altındadır.
- Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'ne göre Deprem Tasarım Sınıfı = 1 olan Mistral İzmir Ofis Kulesi'nin Normal Performans Hedefi için Servis Deprem Yer Hareketi altında Kesintisiz Kullanım performans hedefini sağladığına ve binanın deprem sonrası kesintisiz kullanıma devam etmesini engelleyecek yapısal bir hasar olmadığına işaret etmektedir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889721
BIST
15:461.320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 5,51
|Açılış
|: 1.323
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|Önceki Kapanış
|: 1.314
|
1.334
En Düşük
1.309
15:467,9462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0589
|Açılış
|: 7,9650
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|Önceki Kapanış
|: 7,9500
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8,0502
En Düşük
7,8445
15:469,4317
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0937
|Açılış
|: 9,4350
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|Önceki Kapanış
|: 9,4400
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9,5623
En Düşük
9,2899
15:46461,77
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 461,77
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|Önceki Kapanış
|: 465,63
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472,61
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler15:46
|POLTK
|387,20
|884.365
|% 10,00
|
|ERBOS
|33,26
|98.246.006
|% 9,99
|
|IZTAR
|16,97
|21.947.734
|% 9,98
|
|AVGYO
|4,19
|50.681.439
|% 9,97
|
|TURGG
|98,20
|27.514.206
|% 9,97
|
|MARKA
|6,48
|10.917.705
|% -10,00
|
|TACTR
|11,92
|1.722.748
|% -9,97
|
|EMNIS
|21,34
|210.192
|% -9,96
|
|ORMA
|12,44
|271.302
|% -9,92
|
|MARTI
|2,31
|93.658.810
|% -8,70
|
|GARAN
|9,10
|3.922.158.767
|% 0,33
|
|EKGYO
|2,10
|2.692.395.888
|% 0,96
|
|YKBNK
|2,98
|1.871.678.170
|% 1,36
|
|GUBRF
|46,98
|1.558.769.576
|% -6,51
|
|THYAO
|11,91
|1.251.478.403
|% 1,45
|
|EKGYO
|2,10
|2.692.395.888
|% 0,96
|
|YKBNK
|2,98
|1.871.678.170
|% 1,36
|
|GARAN
|9,10
|3.922.158.767
|% 0,33
|
|TSKB
|2,60
|732.153.504
|% 9,24
|
|SKBNK
|1,53
|406.483.939
|% 3,38
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9396
|7,9462
|% 0,75
|
|Euro
|9,4250
|9,4317
|% 1,00
|
|Sterlin
|10,5431
|10,5959
|% 0,67
|
|Frank
|8,6520
|8,7041
|% 0,53
|
|Riyal
|2,1096
|2,1202
|% 0,61
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|-26,37
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-3,87
|
|Cumhuriyet
|3.079
|3.125
|-83,00
|
|Tam
|3.064
|3.143
|-92,38
|
|Yarım
|1.481
|1.520
|-44,69
|
|Çeyrek
|743
|760
|-22,35
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,15
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|5,90
|5,91
|-0,07
|
|B. Petrol
|46,51
|46,51
|0,47
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Seans Raporu
15:46
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16:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 11 artarak (% 0.18 ) 1, 188
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16:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERBOS, KERVN, IZTAR, SNKRN, TURGG, RODRG, POLTK, AVGYO, CASA
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16:00
KONYA, GOLTS, DIRIT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:00
VANGD, INFO, MMCAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:00
Bu seansda işlem gören 199 hisse senedinden 82 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 107 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 10 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem