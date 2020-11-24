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***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.11.2020 12:57



***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

             30.10.2020  tarihinde Ege Denizi, Seferihisar (İzmir) açıklarında yaşanan Mw 6,6 şiddetindeki deprem sonucunda binalarımızda herhangi bir hasar oluşmamış ve bu durum 02.11.2020 tarihindeki açıklamamızla kamuoyuna duyurulmuştur.
Bununla birlikte, Mistral İzmir ofis kulesinde 27.01.2019 tarihinde aktif hale getirilen, ODTÜ ve AFAD tarafından kurulan Yüksek Bina Yapı Sağlığı İzleme Sistemi bulunmaktadır. Bu sistem sayesinde, 30.10.2020 depreminin bina üzerindeki etkileri ekteki raporda detaylı olarak açıklanmıştır.
Bu rapor özetinde
-          Gerçekleşmiş olan depremin binaya etkisi, bina statik tasarım limitlerinin çok altındadır. 
-          Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'ne göre Deprem Tasarım Sınıfı = 1 olan Mistral İzmir Ofis Kulesi'nin Normal Performans Hedefi için Servis Deprem Yer Hareketi altında Kesintisiz Kullanım performans hedefini sağladığına ve binanın deprem sonrası kesintisiz kullanıma devam etmesini engelleyecek yapısal bir hasar olmadığına işaret etmektedir.
 
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889721


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