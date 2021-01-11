***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.01.2021 13:07
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) 40. maddesinin 3. fıkrasının ç bendi uyarınca 2020 yılı içerisinde kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım veya kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında, satım işlemlerimizin toplamı 4.054.909,25
TL, kiralama işlemlerimiz ise toplam 8.863.210,19 TL olacak şekilde gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899673
BIST
12:561.555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 13,94
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.555
En Düşük
1.537
12:567,4610
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,0878
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
12:569,0740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0484
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
12:56442,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 4,23
|Açılış
|: 441,93
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler12:53
|KONYA
|1.324,40
|42.599.329
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|18.931.870
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|59.109.422
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.140.866
|% 10,00
|
|CASA
|121,00
|277.090
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|141.410
|% -10,00
|
|BALAT
|7,29
|492.388
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|105.385
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,95
|1.107.710
|% -9,82
|
|SANFM
|15,02
|94.220
|% -7,91
|
|KOZAL
|126,70
|1.369.781.149
|% 6,47
|
|EKGYO
|2,57
|1.013.171.123
|% 1,18
|
|TCELL
|17,17
|640.740.673
|% 1,90
|
|PETKM
|5,33
|531.885.225
|% 1,33
|
|SKBNK
|1,64
|507.151.716
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,57
|1.013.171.123
|% 1,18
|
|SKBNK
|1,64
|507.151.716
|% 1,86
|
|OZGYO
|2,78
|383.611.206
|% 9,45
|
|PETKM
|5,33
|531.885.225
|% 1,33
|
|TSKB
|1,85
|176.661.764
|% 0,54
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4531
|7,4596
|% 1,17
|
|Euro
|9,0641
|9,0736
|% 0,53
|
|Sterlin
|10,0151
|10,0653
|% 0,45
|
|Frank
|8,3326
|8,3828
|% 0,44
|
|Riyal
|1,9775
|1,9874
|% 0,92
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|0,71
|
|Altın Gr.
|442
|442
|4,32
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.986
|-27,00
|
|Tam
|2.926
|2.998
|-25,37
|
|Yarım
|1.414
|1.450
|-12,27
|
|Çeyrek
|709
|725
|-6,13
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,09
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,00
|0,00
|
|B. Petrol
|55,16
|55,16
|-0,83
|