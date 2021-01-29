***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.01.2021 16:08
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ("Şirket") Yönetim Kurulu üyeleri,29.01.2021 tarihli toplantıda,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin " Gayrimenkul Değerleme Şirketinin Seçimi" başlıklı 35nci maddesi uyarınca portföyümüzde bulunan her bir varlık için Nova Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den ve ayrıca 2021 yılı içerisinde portföye alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için Eva Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş. veya Nova Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den değerleme hizmeti alınmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906150
BIST
16:161.479
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -19,49
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
16:167,2969
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0373
|Açılış
|: 7,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
16:168,8614
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0425
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
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8,9400
En Düşük
8,8373
16:16439,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 5,19
|Açılış
|: 439,62
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
440,43
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler16:14
|PKENT
|1.524,60
|21.916.532
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|600.900
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|28.837.125
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|SEKUR
|32,20
|20.489.864
|% 9,97
|
|KAPLM
|36,28
|7.616.490
|% -9,98
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|VAKFN
|8,30
|17.068.642
|% -9,19
|
|BURVA
|44,78
|16.258.062
|% -8,61
|
|PARSN
|28,60
|196.176.486
|% -8,39
|
|GUBRF
|73,10
|2.051.819.460
|% 5,79
|
|GARAN
|9,31
|1.638.640.874
|% -0,85
|
|KOZAL
|115,40
|1.164.239.023
|% -1,70
|
|KARSN
|5,13
|1.068.829.602
|% 2,81
|
|DOHOL
|3,86
|1.056.345.802
|% 3,76
|
|EKGYO
|2,34
|973.921.250
|% -1,27
|
|DOHOL
|3,86
|1.056.345.802
|% 3,76
|
|KARSN
|5,13
|1.068.829.602
|% 2,81
|
|TSKB
|1,82
|325.538.501
|% 0,55
|
|ODAS
|3,79
|677.317.869
|% -1,30
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2904
|7,2945
|% -0,54
|
|Euro
|8,8567
|8,8625
|% -0,46
|
|Sterlin
|10,0210
|10,0712
|% -0,21
|
|Frank
|8,1944
|8,2438
|% -0,36
|
|Riyal
|1,9460
|1,9558
|% -0,18
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|24,12
|
|Altın Gr.
|438
|438
|3,51
|
|Cumhuriyet
|2.891
|2.934
|-30,00
|
|Tam
|2.880
|2.953
|-28,66
|
|Yarım
|1.392
|1.429
|-13,86
|
|Çeyrek
|698
|714
|-6,93
|
|Gümüş.Ons
|27,29
|27,33
|0,74
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,17
|
|B. Petrol
|55,55
|55,55
|0,45
|
Seans Raporu
16:14
daha fazla
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16:24DGKLB
Yüzde -4.98 oranında düşüşle 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 970, 012 adet işlem
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16:23XU100
Endeks 1, 474 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 6 altında . İşlem hacmi 21, 801.00 milyon TL de
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16:19VAKFN
Yüzde -7.00 oranında düşüşle 8.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 867, 291 adet işlem
-
16:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 59 kaybederek (% -1.33 ) 1, 305
-
16:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AYCES, TACTR, PSDTC, FADE, GLBMD, YAPRK, SNKRN, PSDTC, KONTR, PSDTC