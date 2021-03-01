***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.03.2021 12:10
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Mistral İzmir projesi, ofis kulesinde yer alan ve halihazırda seçkin ve uluslararası boyutta kurumsal kiracılarımızdan olan kiracımızla, 15 Mart 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, brüt 476 m2 (yarım kat) yüzölçümünde ve ofis niteliğindeki bağımsız bölümün, 8 yıl süreli, aylık kira ödemeli olarak kiralanması için ek bir sözleşme imzalanmıştır. Bu sözleşme sonrası Mistral İzmir projemizde sözleşmeler gereği aylık tahakkuk eden toplam kira tutarı KDV hariç 1.013.000 TL'ye ulaşmıştır. Aynı söz konusu kiracımızla ek bir yarım kat daha kiralanması için de görüşmelerimiz devam etmektedir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913875
BIST
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BIST En Aktif Hisseler13:51
|ITTFH
|2,75
|33.636.430
|% 10,00
|
|TURGG
|165,00
|34.585.983
|% 10,00
|
|DYOBY
|14,52
|13.056.802
|% 10,00
|
|KONYA
|1.280,40
|45.163.084
|% 10,00
|
|INTEM
|51,70
|1.304.184
|% 10,00
|
|EKIZ
|7,56
|270.200
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,40
|195.511
|% -9,68
|
|DIRIT
|6,61
|673.678
|% -7,94
|
|TSPOR
|2,38
|44.591.837
|% -4,03
|
|GSRAY
|4,11
|161.228.915
|% -3,75
|
|SISE
|7,53
|1.511.488.081
|% 5,61
|
|THYAO
|13,87
|1.070.565.466
|% 2,82
|
|GARAN
|9,00
|716.775.121
|% 0,90
|
|KOZAL
|132,30
|694.706.088
|% 2,40
|
|GUBRF
|82,20
|495.284.849
|% 3,01
|
|SISE
|7,53
|1.511.488.081
|% 5,61
|
|EKGYO
|2,28
|212.119.778
|% 2,24
|
|GARAN
|9,00
|716.775.121
|% 0,90
|
|THYAO
|13,87
|1.070.565.466
|% 2,82
|
|IHLAS
|0,91
|67.670.442
|% 3,41
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2676
|7,2727
|% -2,05
|
|Euro
|8,7633
|8,7705
|% -2,22
|
|Sterlin
|10,1253
|10,1761
|% -1,80
|
|Frank
|7,9315
|7,9793
|% -2,44
|
|Riyal
|1,9332
|1,9429
|% -2,06
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.746
|1.747
|19,68
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-4,04
|
|Cumhuriyet
|2.725
|2.766
|-70,00
|
|Tam
|2.710
|2.779
|-68,84
|
|Yarım
|1.309
|1.343
|-34,22
|
|Çeyrek
|657
|672
|-17,11
|
|Gümüş.Ons
|26,86
|26,92
|0,35
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|Gümüş Gr.
|6,28
|6,28
|-0,06
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|B. Petrol
|65,25
|65,25
|0,82
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