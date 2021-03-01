***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Mistral İzmir projesi, ofis kulesinde yer alan ve halihazırda seçkin ve uluslararası boyutta kurumsal kiracılarımızdan olan kiracımızla, 15 Mart 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, brüt 476 m2 (yarım kat) yüzölçümünde ve ofis niteliğindeki bağımsız bölümün, 8 yıl süreli, aylık kira ödemeli olarak kiralanması için ek bir sözleşme imzalanmıştır. Bu sözleşme sonrası Mistral İzmir projemizde sözleşmeler gereği aylık tahakkuk eden toplam kira tutarı KDV hariç 1.013.000 TL'ye ulaşmıştır. Aynı söz konusu kiracımızla ek bir yarım kat daha kiralanması için de görüşmelerimiz devam etmektedir.Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913875BIST