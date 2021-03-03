***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Mistral İzmir projesi, ofis kulesinde 33.katta yer alan Brüt 240 m2 yüzölçümünde ve ofis niteliğindeki gayrimenkulümüz 03.03.2021 tarihinde, KDV hariç 3.850.000 TL tutarla peşin olarak satılmış ve devir işlemleri tamamlanmıştır. Satış bedeli değerleme raporunda yer alan rayicin üzerindedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914818BIST