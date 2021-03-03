***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.03.2021 15:35
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Mistral İzmir projesi, ofis kulesinde 33.katta yer alan Brüt 240 m2 yüzölçümünde ve ofis niteliğindeki gayrimenkulümüz 03.03.2021 tarihinde, KDV hariç 3.850.000 TL tutarla peşin olarak satılmış ve devir işlemleri tamamlanmıştır. Satış bedeli değerleme raporunda yer alan rayicin üzerindedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914818
BIST
16:221.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 7,09
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.554
En Düşük
1.536
16:227,4095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0494
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4175
En Düşük
7,2936
16:228,9314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0286
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,9433
En Düşük
8,8181
16:22407,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -2,65
|Açılış
|: 407,52
|
|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
411,13
En Düşük
405,23
BIST En Aktif Hisseler16:22
|DGATE
|17,82
|57.365.778
|% 10,00
|
|BOSSA
|24,42
|29.761.164
|% 10,00
|
|INDES
|27,72
|296.238.129
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,00
|2.928.200
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,93
|135.447.871
|% 9,99
|
|SEYKM
|34,46
|35.018.442
|% -9,98
|
|CASA
|183,20
|1.470.546
|% -9,98
|
|EPLAS
|44,36
|37.772.283
|% -9,98
|
|LINK
|54,90
|39.330.615
|% -6,95
|
|INTEM
|50,40
|943.671
|% -6,67
|
|THYAO
|14,93
|2.483.990.291
|% 0,81
|
|KRDMD
|7,14
|1.598.844.971
|% 4,54
|
|PETKM
|5,68
|1.579.114.803
|% 2,53
|
|GARAN
|9,25
|1.369.221.542
|% 0,54
|
|SISE
|7,71
|1.059.734.130
|% -0,26
|
|PETKM
|5,68
|1.579.114.803
|% 2,53
|
|KRDMD
|7,14
|1.598.844.971
|% 4,54
|
|EKGYO
|2,44
|513.183.509
|% 0,83
|
|SKBNK
|1,41
|249.115.295
|% 2,17
|
|DOHOL
|3,31
|571.882.143
|% 2,48
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4015
|7,4095
|% 0,67
|
|Euro
|8,9245
|8,9314
|% 0,32
|
|Sterlin
|10,2937
|10,3453
|% 0,46
|
|Frank
|8,0279
|8,0762
|% 0,16
|
|Riyal
|1,9675
|1,9773
|% 0,59
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.713
|-20,72
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-2,49
|
|Cumhuriyet
|2.719
|2.760
|3,00
|
|Tam
|2.700
|2.769
|-2,18
|
|Yarım
|1.305
|1.339
|-1,05
|
|Çeyrek
|655
|670
|-0,53
|
|Gümüş.Ons
|26,18
|26,21
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,06
|
|B. Petrol
|63,50
|63,50
|0,80
|
Seans Raporu
16:22
daha fazla
-
16:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 31 artarak (% 0.70 ) 1, 626
-
16:32LKMNH
Yüzde 4.62 oranında artışla 18.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 478, 575 adet işlem
-
16:30KONTR
Yüzde 9.96 oranında artışla 98.85 lira fiyatla işlem gören hissede 184, 788 adet işlem
-
16:29VKGYO
Yüzde 4.37 oranında artışla 3.58 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 388, 264 adet işlem
-
16:28XU100
Endeks 1, 538 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 22, 054.00 milyon TL de