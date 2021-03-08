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***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.03.2021 17:01



***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     1)    Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, 2420 ada, 3 parsel adresindeki 1.298,08 m2 yüzölçümüne sahip arsanın %50'si (yüzde elli) ve Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, 2420 ada, 2 parsel adresindeki 20.879,36 m2 yüzölçümüne sahip arsanın %50'sinin (yüzde elli) şirketimiz tarafından satın alınmasına ilişkin arsa sahibi ile görüşmeler yapılmasına ve bu hususta arsa sahibi ile niyet mektubu niteliğinde bir protokol imzalanmasına,
2)      İmzalanacak protokol kapsamında her bir arsa için arsa sahibine 25.000 ¬ (yirmibeş bin Avro), toplam 50.000 ¬(elli bin avro) kaparo ödemesi yapılmasına,
3)     Protokole konu olan her iki arsanın da rayiç bedellerinin belirlenmesi için Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde belirtilen ve şirketimizce kararlaştırılıp KAP'da ilan edilen 2 şirketten birisi ile değerleme hizmetine ilişkin sözleşme imzalanmasına ve arsalarının rayiç bedellerinin tespit ettirilmesine,
Karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916021


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