***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar1) Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, 2420 ada, 3 parsel adresindeki 1.298,08 m2 yüzölçümüne sahip arsanın %50'si (yüzde elli) ve Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, 2420 ada, 2 parsel adresindeki 20.879,36 m2 yüzölçümüne sahip arsanın %50'sinin (yüzde elli) şirketimiz tarafından satın alınmasına ilişkin arsa sahibi ile görüşmeler yapılmasına ve bu hususta arsa sahibi ile niyet mektubu niteliğinde bir protokol imzalanmasına,2) İmzalanacak protokol kapsamında her bir arsa için arsa sahibine 25.000 ¬ (yirmibeş bin Avro), toplam 50.000 ¬(elli bin avro) kaparo ödemesi yapılmasına,3) Protokole konu olan her iki arsanın da rayiç bedellerinin belirlenmesi için Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde belirtilen ve şirketimizce kararlaştırılıp KAP'da ilan edilen 2 şirketten birisi ile değerleme hizmetine ilişkin sözleşme imzalanmasına ve arsalarının rayiç bedellerinin tespit ettirilmesine,Karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916021BIST