***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.03.2021 17:01
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
1) Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, 2420 ada, 3 parsel adresindeki 1.298,08 m2 yüzölçümüne sahip arsanın %50'si (yüzde elli) ve Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, 2420 ada, 2 parsel adresindeki 20.879,36 m2 yüzölçümüne sahip arsanın %50'sinin (yüzde elli) şirketimiz tarafından satın alınmasına ilişkin arsa sahibi ile görüşmeler yapılmasına ve bu hususta arsa sahibi ile niyet mektubu niteliğinde bir protokol imzalanmasına,
2) İmzalanacak protokol kapsamında her bir arsa için arsa sahibine 25.000 ¬ (yirmibeş bin Avro), toplam 50.000 ¬(elli bin avro) kaparo ödemesi yapılmasına,
3) Protokole konu olan her iki arsanın da rayiç bedellerinin belirlenmesi için Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde belirtilen ve şirketimizce kararlaştırılıp KAP'da ilan edilen 2 şirketten birisi ile değerleme hizmetine ilişkin sözleşme imzalanmasına ve arsalarının rayiç bedellerinin tespit ettirilmesine,
Karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916021
BIST
17:111.530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -11,50
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.527
17:117,6754
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 0,1434
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7087
En Düşük
7,4989
17:119,1208
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 0,1408
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1537
En Düşük
8,8190
17:11417,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 6,28
|Açılış
|: 417,57
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
419,28
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler17:11
|VKFYO
|8,91
|49.413.826
|% 10,00
|
|TRILC
|12,10
|131.031
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|73.831.476
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|YESIL
|135,00
|66.770.623
|% -7,60
|
|PETKM
|6,14
|1.807.248.042
|% 1,99
|
|GARAN
|9,03
|1.743.487.009
|% -2,38
|
|KRDMD
|7,23
|1.214.188.516
|% -0,96
|
|KOZAL
|131,70
|1.136.510.164
|% 2,17
|
|THYAO
|14,66
|1.113.359.925
|% -0,81
|
|PETKM
|6,14
|1.807.248.042
|% 1,99
|
|EKGYO
|2,39
|654.058.658
|% -2,85
|
|GARAN
|9,03
|1.743.487.009
|% -2,38
|
|HALKB
|5,40
|956.155.548
|% 0,19
|
|KRDMD
|7,23
|1.214.188.516
|% -0,96
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6716
|7,6754
|% 1,90
|
|Euro
|9,1082
|9,1208
|% 1,57
|
|Sterlin
|10,5826
|10,6357
|% 1,78
|
|Frank
|8,1790
|8,2283
|% 1,50
|
|Riyal
|2,0372
|2,0474
|% 1,77
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.694
|1.694
|-4,33
|
|Altın Gr.
|418
|418
|6,50
|
|Cumhuriyet
|2.774
|2.816
|35,00
|
|Tam
|2.768
|2.838
|40,28
|
|Yarım
|1.338
|1.373
|19,49
|
|Çeyrek
|671
|686
|9,75
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,30
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|0,11
|
|B. Petrol
|69,12
|69,12
|-0,24
|
Seans Raporu
17:11
daha fazla
-
17:25SEKUR
Yüzde -4.51 oranında düşüşle 36.00 lira fiyatla işlem gören hissede 157, 496 adet işlem
-
17:24DAGHL
Yüzde -4.63 oranında düşüşle 15.45 lira fiyatla işlem gören hissede 353, 691 adet işlem
-
17:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, ISCTR, EKGYO
-
17:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 99 kaybederek (% -0.81 ) 1, 342
-
17:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, DIRIT, CLEBI, NIBAS, GOZDE, KUTPO, BJKAS, SNKRN, VAKKO, ISATR