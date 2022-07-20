***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.07.2022 12:48
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
8623 ada 21 parsel arsamız üzerindeki, Viven İnşaat İş Ortaklığı Ticari İşletmesi ile münakit kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca, ilgili şirketin Konak Belediyesinden talep ettiği yapı ruhsatı belediyece onanmış olup inşaat süreci başlamıştır. Gelişmeler hakkında şirketimizce KAP üzerinden gerekli bilgilendirme yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046761
BIST
12:422.515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 13,39
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.505
12:4217,5904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0308
|Açılış
|: 17,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6011
En Düşük
17,4800
12:4218,0460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0775
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9042
12:42968,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,32
|Açılış
|: 968,56
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,48
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler12:42
|RHEAG
|1,98
|1.772.705
|% 10,00
|
|BOSSA
|11,78
|43.754.473
|% 9,98
|
|KLRHO
|13,80
|38.368.992
|% 9,96
|
|MERKO
|3,89
|22.756.697
|% 9,89
|
|VANGD
|3,67
|2.707.127
|% 9,88
|
|KRSTL
|7,63
|49.381.147
|% -7,74
|
|KONYA
|1.237,20
|52.297.616
|% -5,99
|
|GLRYH
|3,62
|98.634.416
|% -5,97
|
|KZBGY
|77,70
|9.120.220
|% -4,50
|
|PRDGS
|2,71
|22.494.095
|% -4,24
|
|THYAO
|51,10
|1.608.116.749
|% 0,00
|
|SISE
|21,32
|1.076.937.797
|% 0,66
|
|EREGL
|28,04
|562.175.588
|% 1,23
|
|HEKTS
|34,20
|550.701.207
|% 3,76
|
|SASA
|43,00
|518.186.056
|% 2,82
|
|EKGYO
|2,99
|364.439.567
|% -0,99
|
|ODAS
|3,58
|264.028.967
|% 3,47
|
|TSKB
|2,27
|163.656.166
|% 2,71
|
|SKBNK
|1,23
|72.208.840
|% 4,24
|
|KARSN
|7,64
|443.143.238
|% 4,23
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5876
|17,5904
|% 0,18
|
|Euro
|18,0320
|18,0460
|% 0,43
|
|Sterlin
|21,0903
|21,1960
|% 0,46
|
|Frank
|18,0915
|18,2005
|% 0,26
|
|Riyal
|4,6720
|4,6954
|% 0,25
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|0,53
|
|Altın Gr.
|968
|968
|2,18
|
|Cumhuriyet
|6.532
|6.631
|1,00
|
|Tam
|6.567
|6.620
|-11,00
|
|Yarım
|3.200
|3.236
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.605
|1.618
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,84
|18,87
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|0,11
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,10
|