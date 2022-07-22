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***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.07.2022 13:42
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

8554 ada 6 parsel arsamız üzerindeki, Doğan Koç İnşaat Ltd.Şti. ile münakit kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca, ilgili şirketin teminat olarak tarafımıza vermesi gereken ipotek bugün itibari ile Gaziemir Tapu Müdürlüğü nezdinde tesis edilmiş olup, ilgili proje üzerinde yapılacak işlemlere ve gelişmelere ilişkin duyurular bu mecra üzerinden yapılmaya devam edecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047312


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Tam 6.656 6.720 -42,00  
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Çeyrek 1.627 1.644 -10,00  
Gümüş.Ons 18,84 18,87 0,00  
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