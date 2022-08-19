***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin daha önce kamuya açıkladığı ve mali tablolarında karşılık ayırdığı, İzmir 4. İdare Mahkemesi'nin 2014/1750 Esas sayılı dosyasının, Danıştay 6. Dairesi'nin 10 Şubat 2022 Tarih ve 2019/16518 Esas-2022/1326 Karar sayılı karar ile Yerel Mahkeme kararının onanmasına karar verilmiş ve bu karara karşı karar düzeltme yoluna başvurulmuştu. 28 Haziran 2022 tarihinde karar düzeltme istemimizin reddi sonrasında, 2.172.123 TL idari para cezası bugün itibarı ile ödenmiş olup, söz konusu kararın iptali ile ilgili olarak AYM nezdinde bireysel başvuru yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057122BIST