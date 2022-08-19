***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.08.2022 16:37
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin daha önce kamuya açıkladığı ve mali tablolarında karşılık ayırdığı, İzmir 4. İdare Mahkemesi'nin 2014/1750 Esas sayılı dosyasının, Danıştay 6. Dairesi'nin 10 Şubat 2022 Tarih ve 2019/16518 Esas-2022/1326 Karar sayılı karar ile Yerel Mahkeme kararının onanmasına karar verilmiş ve bu karara karşı karar düzeltme yoluna başvurulmuştu. 28 Haziran 2022 tarihinde karar düzeltme istemimizin reddi sonrasında, 2.172.123 TL idari para cezası bugün itibarı ile ödenmiş olup, söz konusu kararın iptali ile ilgili olarak AYM nezdinde bireysel başvuru yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057122
BIST
16:253.038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 17,80
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
2.999
16:2518,1170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0380
|Açılış
|: 18,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1200
En Düşük
18,0302
16:2518,2304
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0306
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1952
16:251.023,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,81
|Açılış
|: 1.023,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.024,18
En Düşük
1.016,82
BIST En Aktif Hisseler16:23
|HKTM
|13,31
|1.295.316
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|68.966.036
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|27.797.187
|% 9,97
|
|RYSAS
|10,06
|68.916.647
|% 9,95
|
|UFUK
|72,40
|1.582.487
|% 9,95
|
|ALCTL
|31,26
|87.423.642
|% -9,97
|
|GZNMI
|41,72
|381.421.248
|% -9,03
|
|EMNIS
|47,06
|558.007
|% -7,91
|
|DENGE
|2,24
|59.476.773
|% -7,82
|
|SEGYO
|1,25
|172.568.141
|% -6,72
|
|THYAO
|69,75
|4.178.773.209
|% 0,14
|
|SISE
|25,68
|2.992.195.752
|% 0,71
|
|PETKM
|11,19
|2.745.464.872
|% 1,18
|
|EREGL
|29,80
|2.441.294.983
|% 1,09
|
|TUPRS
|333,80
|2.357.787.686
|% 1,46
|
|EKGYO
|3,72
|1.707.385.982
|% 2,20
|
|YKBNK
|5,75
|2.146.558.550
|% -2,71
|
|ALBRK
|2,07
|570.225.842
|% 5,61
|
|DOHOL
|4,93
|1.282.937.886
|% 4,01
|
|PETKM
|11,19
|2.745.464.872
|% 1,18
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1117
|18,1153
|% 0,20
|
|Euro
|18,2135
|18,2292
|% -0,17
|
|Sterlin
|21,3672
|21,4743
|% -0,59
|
|Frank
|18,8569
|18,9705
|% 0,28
|
|Riyal
|4,8102
|4,8343
|% 0,30
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-4,21
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.024
|2,06
|
|Cumhuriyet
|6.826
|6.929
|-28,00
|
|Tam
|6.865
|6.916
|-21,00
|
|Yarım
|3.345
|3.381
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.690
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,25
|19,28
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,24
|-0,12
|
|B. Petrol
|95,46
|95,46
|-1,13
|
Seans Raporu
16:23
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-
16:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 45 artarak (% 0.39 ) 2, 692
-
16:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AZTEK, HKTM, RYSAS, SEYKM, HEDEF, UFUK, GOLTS, OYLUM
-
16:38
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ALCTL
-
16:38
ALARK, TEKTU, EKIZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:38
GZNMI, CLEBI, POLHO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında