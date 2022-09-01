***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.09.2022 18:11
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcılarımızdan ,en son 22.08.2022 tarihinde Kap'da duyurduğumuz süreç bildiren açıklamamıza ilişkin, "neden gelişmeler hakkında açıklama yapmıyorsunuz" , şeklinde sorular alınmaktadır. SPK Özel durumlar Tebliği ve Özel Durumlar Rehberi kapsamında ,süreçte açıklamayı gerektirecek ve yatırımcı kararlarına etki edecek bir aşama katedildiğinde veya yeni durum bir oluştuğunda gerekli açıklamalar yapılacaktır.
Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059402
BIST
18:053.143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -28,47
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.183
En Düşük
3.125
18:0518,2139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0290
|Açılış
|: 18,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
18:0518,1932
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,1037
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0706
18:05993,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -7,57
|Açılış
|: 993,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CLEBI
|397,10
|112.693.969
|% 10,00
|
|SMRTG
|41,18
|532.088.587
|% 9,99
|
|EGGUB
|307,30
|143.488.888
|% 9,99
|
|OTKAR
|525,40
|506.789.299
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|14.846.567
|% 9,99
|
|DIRIT
|3,60
|325.822
|% -10,00
|
|MTRKS
|52,80
|2.945.184
|% -9,97
|
|ETYAT
|5,17
|4.033.592
|% -9,93
|
|ULUFA
|3,40
|103.045.668
|% -9,81
|
|PAMEL
|112,80
|21.844.526
|% -9,76
|
|THYAO
|71,10
|6.896.764.083
|% -2,74
|
|HALKB
|8,52
|6.100.089.289
|% -1,16
|
|PETKM
|13,90
|5.846.916.125
|% -3,61
|
|YKBNK
|7,57
|5.663.782.062
|% 7,53
|
|GARAN
|22,72
|5.367.576.184
|% -1,22
|
|YKBNK
|7,57
|5.663.782.062
|% 7,53
|
|EKGYO
|4,00
|2.976.688.979
|% -0,25
|
|HALKB
|8,52
|6.100.089.289
|% -1,16
|
|ISCTR
|8,04
|4.617.039.612
|% 1,52
|
|AKBNK
|11,85
|5.252.224.774
|% 1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1996
|18,2139
|% 0,16
|
|Euro
|18,1647
|18,1932
|% -0,57
|
|Sterlin
|20,9646
|21,0697
|% -0,55
|
|Frank
|18,4802
|18,5916
|% -0,27
|
|Riyal
|4,8307
|4,8550
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.698
|-13,69
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-6,75
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|-52,00
|
|Tam
|6.695
|6.765
|-9,00
|
|Yarım
|3.262
|3.307
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.653
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,84
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,43
|10,45
|-0,09
|
|B. Petrol
|92,03
|92,03
|-3,61
|