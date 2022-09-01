***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYatırımcılarımızdan ,en son 22.08.2022 tarihinde Kap'da duyurduğumuz süreç bildiren açıklamamıza ilişkin, "neden gelişmeler hakkında açıklama yapmıyorsunuz" , şeklinde sorular alınmaktadır. SPK Özel durumlar Tebliği ve Özel Durumlar Rehberi kapsamında ,süreçte açıklamayı gerektirecek ve yatırımcı kararlarına etki edecek bir aşama katedildiğinde veya yeni durum bir oluştuğunda gerekli açıklamalar yapılacaktır.Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059402BIST