***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.09.2022 12:13
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.09.2022 tarihli KAP duyurumuzda tarih sehven hatalı yazılmıştır. Süreçle ilgili duyurudan da anlaşılacağı üzere tarih 22.07.2022 dir.
Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059589
BIST
13:133.193
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 49,95
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.198
En Düşük
3.160
13:1318,2269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0307
|Açılış
|: 18,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
13:1318,2312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1264
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2632
En Düşük
18,1031
13:13999,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 7,06
|Açılış
|: 1.000,02
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.000,17
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler13:10
|KNFRT
|10,57
|24.271.913
|% 9,99
|
|DYOBY
|21,06
|44.810.597
|% 9,97
|
|HKTM
|23,38
|43.449.068
|% 9,97
|
|ULUSE
|142,40
|14.301.681
|% 9,96
|
|DOGUB
|11,50
|8.547.895
|% 9,94
|
|MTRKS
|47,52
|2.314.509
|% -10,00
|
|UTPYA
|22,00
|1.933.998
|% -5,82
|
|MIPAZ
|8,58
|68.886.525
|% -5,40
|
|CANTE
|77,90
|13.058.200
|% -5,00
|
|PENTA
|393,30
|51.594.149
|% -4,86
|
|AKBNK
|12,68
|3.419.229.822
|% 7,00
|
|THYAO
|71,55
|2.546.940.450
|% 0,63
|
|YKBNK
|7,42
|1.914.635.097
|% -1,98
|
|HALKB
|8,40
|1.737.921.982
|% -1,41
|
|GARAN
|23,06
|1.608.969.186
|% 1,50
|
|AKBNK
|12,68
|3.419.229.822
|% 7,00
|
|YKBNK
|7,42
|1.914.635.097
|% -1,98
|
|EKGYO
|4,05
|878.418.349
|% 1,25
|
|HALKB
|8,40
|1.737.921.982
|% -1,41
|
|ISCTR
|8,21
|1.388.691.798
|% 2,11
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2155
|18,2230
|% 0,15
|
|Euro
|18,2271
|18,2370
|% 0,73
|
|Sterlin
|21,0186
|21,1240
|% 0,39
|
|Frank
|18,5173
|18,6288
|% 0,35
|
|Riyal
|4,8324
|4,8566
|% 0,14
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|9,16
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|7,09
|
|Cumhuriyet
|6.703
|6.805
|48,00
|
|Tam
|6.734
|6.788
|23,00
|
|Yarım
|3.281
|3.319
|12,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.659
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|17,96
|17,98
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,52
|10,54
|0,09
|
|B. Petrol
|94,29
|94,29
|1,93
|