***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.09.2022 16:46
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Korasu Turizm Ticaret A.Ş'nin maliki olduğu İzmir ili, Çeşme ilçesi, Sakarya Mah., Boyalık mevkii, 5575 Ada, 1 parsel numarasında tapuya kayıtlı, 13.876,12 m2 yüzölçümlü arsa ile, Tülay Kora, Ferit Kora ve Özay Kora'nın elbirliği mülkiyetiyle maliki oldukları İzmir ili, Çeşme ilçesi, Sakarya Mah. Boyalık mevkii, 5575 Ada, 2 parsel numarasında tapuya kayıtlı, 2.500,00 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde şirketimiz tarafından projesi geliştirilecek turizm, konut ve ticari amaçlı yapıların inşası için Düzenleme Şeklinde Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi imzalanmıştır. Gerçekleştirilecek proje sonucunda ortaya çıkan süit birimler sözleşmede yer alan vaziyet planına göre paylaşılacak olup sosyal alan ve tesislerin mülkiyeti ve gelirleri arsa malikleri %51.52, proje geliştiricisi şirketimiz %48.48 oranında olacak şekilde paylaşılacaktır. Sözleşme'de belirlenen paylaşım oranını denkleştirmek üzere, değerleme raporunun alınmasını takiben şirketimiz tarafından 60.000.000 TL bedele denk gelen arsa payının devralınmasına karar verilmiştir. Yapı ruhsatının alınmasından itibaren en geç 24 (yirmidört) ay içinde, projenin tamamlanması planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064956
BIST
18:053.282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -13,66
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.276
18:0518,4147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0961
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4209
En Düşük
18,3035
18:0517,9191
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,1222
|Açılış
|: 18,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,8705
18:05973,51
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -10,39
|Açılış
|: 973,51
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLBMD
|13,53
|17.154.171
|% 10,00
|
|ULKER
|21,78
|149.801.141
|% 10,00
|
|KRPLS
|7,37
|191.604.764
|% 10,00
|
|PCILT
|17,76
|49.994.751
|% 9,97
|
|VESTL
|35,76
|1.218.354.733
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,11
|42.598.820
|% -10,00
|
|OZRDN
|19,35
|30.413.685
|% -10,00
|
|PINSU
|6,50
|10.471.897
|% -9,97
|
|ISGYO
|10,11
|35.746.543
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|68.321.537
|% -9,96
|
|THYAO
|70,85
|4.952.636.640
|% -0,63
|
|SASA
|61,90
|3.282.851.811
|% 6,63
|
|SAHOL
|27,08
|1.900.799.852
|% -0,66
|
|SISE
|27,16
|1.709.698.899
|% -1,31
|
|HEKTS
|50,60
|1.661.221.261
|% 9,90
|
|EKGYO
|3,97
|1.511.006.773
|% -1,49
|
|ZOREN
|4,47
|1.179.253.215
|% 5,42
|
|VAKBN
|7,55
|1.603.539.650
|% -2,58
|
|DOHOL
|5,29
|941.833.582
|% 0,76
|
|HALKB
|7,53
|1.361.190.201
|% -3,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4059
|18,4156
|% 0,53
|
|Euro
|17,9093
|17,9193
|% -0,68
|
|Sterlin
|20,0567
|20,1573
|% -2,38
|
|Frank
|18,6836
|18,7961
|% 0,12
|
|Riyal
|4,8776
|4,9021
|% 0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|-26,08
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-10,79
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.721
|-15,00
|
|Tam
|6.654
|6.768
|6,00
|
|Yarım
|3.235
|3.299
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.650
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,83
|18,85
|-0,80
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,15
|-0,43
|
|B. Petrol
|85,97
|85,97
|-4,49
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ZRGYO
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 981, 828 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 63 kaybederek (% -0.72 ) 3, 556
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17:58XU100
Endeks 3, 283 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 49, 360.00 milyon TL de
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17:58GRNYO
Yüzde -7.01 oranında düşüşle 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 993, 881 adet işlem
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17:57KLKIM
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 33.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 338, 238 adet işlem