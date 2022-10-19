***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar8554 ada 6 parsel arsamız üzerindeki, Doğan Koç İnşaat Ltd.Şti. ile münakit kat karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında yapılacak projeye ait toplam 222 adet (96 adet Konut, 119 adet Home Ofis, 1 adet Dubleks Home Ofis ve 6 adet İşyeri) bağımsız bölüme ait kat irtifakı tapuları Konak Tapu Müdürlüğü'nce düzenlenerek tarafımıza teslim edilmiştir. Sözleşmemize göre, devam eden inşaatın belirlenen tamamlanma kademelerine ve paylaşım planına göre bağımsız bölümlerin devri yüklenici şirkete yapılacak olup, durum yine bu platformdan kamuoyuna duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072877BIST