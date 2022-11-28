***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz portföyünde bulunan, Mistral İzmir binasında yer alan, 918 m2 toplam alana sahip 3 adet taşınmazın KDV hariç 54.987.114,85 TL bedelle satışı bugün gerçekleşmiştir. Söz konusu taşınmazların 2021 yılı değerleme raporunda yer alan ekspertiz değeri toplamı KDV hariç 13.413.000.-TL. dir. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği 40/3/ç maddesi kapsamında işbu işlemin en son ilan ettiğimiz finansal tablolarda yer alan aktif büyüklüğüne olan oranı %10,24'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082641BIST