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***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.01.2023 12:50
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği  (III-48.1) 40. maddesinin 3. fıkrasının ç bendi uyarınca   2022 yılı içerisinde kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım veya kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamındaki satım işlemlerimizin toplamı 13.943.339,52 
 TL, kiralama işlemlerimiz ise toplam 18.069.150,09 TL olacak şekilde gerçekleşmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101889


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Cumhuriyet 7.794 7.912 86,00  
Tam 7.816 7.886 76,00  
Yarım 3.808 3.859 37,00  
Çeyrek 1.910 1.929 18,00  
Gümüş.Ons 23,73 23,77 -0,04  
Gümüş Gr. 14,34 14,36 -0,01  
B. Petrol 84,43 84,43 0,40  
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