***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.01.2023 12:50
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) 40. maddesinin 3. fıkrasının ç bendi uyarınca 2022 yılı içerisinde kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım veya kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamındaki satım işlemlerimizin toplamı 13.943.339,52
TL, kiralama işlemlerimiz ise toplam 18.069.150,09 TL olacak şekilde gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101889
BIST
13:395.065
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 94,30
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.065
En Düşük
4.926
13:3918,7860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0024
|Açılış
|: 19,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
13:3920,3737
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0188
|Açılış
|: 20,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,3446
13:391.150,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 4,16
|Açılış
|: 1.150,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.153,52
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler13:37
|KNFRT
|15,07
|21.205.681
|% 10,00
|
|ONCSM
|37,40
|5.618.265
|% 10,00
|
|VKING
|29,70
|935.774
|% 10,00
|
|COSMO
|127,60
|10.834.899
|% 10,00
|
|AKENR
|4,63
|38.229.203
|% 9,98
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|ULUFA
|6,50
|9.834.088
|% -8,19
|
|DIRIT
|6,96
|228.697
|% -7,20
|
|EKGYO
|8,10
|2.560.588.885
|% -4,82
|
|AYES
|26,90
|216.310
|% -4,61
|
|THYAO
|136,90
|4.782.353.773
|% 0,81
|
|ASELS
|56,40
|3.468.179.127
|% 0,89
|
|EREGL
|40,52
|3.341.070.013
|% 2,37
|
|KRDMD
|18,77
|2.956.147.338
|% -0,69
|
|EKGYO
|8,10
|2.560.588.885
|% -4,82
|
|EKGYO
|8,10
|2.560.588.885
|% -4,82
|
|YKBNK
|9,27
|1.530.716.063
|% 2,54
|
|KRDMD
|18,77
|2.956.147.338
|% -0,69
|
|SKBNK
|2,68
|292.024.282
|% 1,52
|
|ISCTR
|10,94
|969.794.178
|% 0,74
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7822
|18,7855
|% 0,01
|
|Euro
|20,3530
|20,3673
|% -0,12
|
|Sterlin
|22,9076
|23,0225
|% 0,16
|
|Frank
|20,1723
|20,2938
|% 0,08
|
|Riyal
|4,9858
|5,0108
|% 0,01
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|5,54
|
|Altın Gr.
|1.151
|1.151
|4,37
|
|Cumhuriyet
|7.794
|7.912
|86,00
|
|Tam
|7.816
|7.886
|76,00
|
|Yarım
|3.808
|3.859
|37,00
|
|Çeyrek
|1.910
|1.929
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,77
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,36
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,43
|84,43
|0,40
|