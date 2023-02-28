***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİzmir İli, Konak İlçesi, Mersinli Mahallesi 8623 ada 21 parselde yer alan toplam 4.147,89 m2 büyüklüğündeki arsamız üzerinde proje geliştirilmesi amacıyla, Yüklenici Viven Grup İnş.Tur.San.veTic.Ltd.Şti. – Alim Emiroğlu İnş.Ltd.Şti. adi ortaklığı, ilgili projenin yapı ruhsatını Konak Belediyesi'nden temin etmiş bulunmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117513BIST