***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.02.2023 11:58
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzmir İli, Konak İlçesi, Mersinli Mahallesi 8623 ada 21 parselde yer alan toplam 4.147,89 m2 büyüklüğündeki arsamız üzerinde proje geliştirilmesi amacıyla, Yüklenici Viven Grup İnş.Tur.San.veTic.Ltd.Şti. – Alim Emiroğlu İnş.Ltd.Şti. adi ortaklığı, ilgili projenin yapı ruhsatını Konak Belediyesi'nden temin etmiş bulunmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117513
BIST
15:515.249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 51,66
|Açılış
|: 5.229
|
|Önceki Kapanış
|: 5.197
|
5.266
En Düşük
5.203
15:5118,8866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0005
|Açılış
|: 19,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1300
|
18,9166
En Düşük
18,7946
15:5120,0584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0198
|Açılış
|: 20,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,0741
En Düşük
19,9370
15:511.098,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -5,38
|Açılış
|: 1.098,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,53
|
1.105,40
En Düşük
1.096,14
BIST En Aktif Hisseler15:50
|SELGD
|5,94
|2.131.619
|% 10,00
|
|UFUK
|52,80
|3.310.428
|% 10,00
|
|PRKME
|17,62
|46.686.993
|% 9,99
|
|RODRG
|74,40
|15.333.390
|% 9,98
|
|ALFAS
|221,60
|53.655.565
|% 9,98
|
|COSMO
|90,00
|5.918.458
|% -9,95
|
|METUR
|4,90
|44.817.888
|% -7,89
|
|BASCM
|5,75
|714.022
|% -7,26
|
|CIMSA
|119,00
|798.815.104
|% -6,67
|
|NIBAS
|22,74
|256.150.579
|% -6,27
|
|KRDMD
|22,70
|5.608.363.048
|% 3,37
|
|EREGL
|44,62
|4.177.167.204
|% 1,32
|
|THYAO
|143,90
|4.088.056.540
|% 0,35
|
|OYAKC
|48,96
|3.749.898.290
|% 1,32
|
|AKBNK
|17,37
|2.898.566.824
|% 0,29
|
|KRDMD
|22,70
|5.608.363.048
|% 3,37
|
|EKGYO
|8,42
|1.912.710.493
|% -1,41
|
|AKBNK
|17,37
|2.898.566.824
|% 0,29
|
|YKBNK
|9,84
|1.448.935.898
|% -0,20
|
|ISCTR
|11,52
|1.285.906.237
|% -0,86
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8828
|18,8860
|% -0,01
|
|Euro
|20,0574
|20,0634
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,7704
|22,8846
|% 0,29
|
|Frank
|20,0533
|20,1741
|% -0,20
|
|Riyal
|5,0172
|5,0424
|% 0,01
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|-7,78
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.098
|-5,34
|
|Cumhuriyet
|7.429
|7.542
|-37,00
|
|Tam
|7.465
|7.519
|-54,00
|
|Yarım
|3.647
|3.679
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.823
|1.840
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|20,57
|20,59
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,46
|12,48
|-0,04
|
|B. Petrol
|83,33
|83,33
|1,29
|
Seans Raporu
15:50
daha fazla
-
16:04MEGAP
Yüzde 9.90 oranında artışla 5.66 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 027, 115 adet işlem
-
16:04MEGAP
Yüzde 9.90 oranında artışla 5.66 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 027, 115 adet işlem
-
16:03ADEL
Yüzde 7.44 oranında artışla 129.90 lira fiyatla işlem gören hissede 221, 750 adet işlem
-
16:02XU100
Endeks 5, 257 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 14 üstünde . İşlem hacmi 60, 890.00 milyon TL de
-
16:01TERA
Yüzde 8.06 oranında artışla 21.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 378, 804 adet işlem