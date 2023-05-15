***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.05.2023 15:34
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde, Mistral İzmir binası çarşı bloğunda yer alan, 165 m2 alana sahip işyerinin KDV hariç 31.185.440,00 TL bedelle satışı, bugün tapu devri yapılmak ve bedeli tahsil edilmek suretiyle gerçekleşmiştir. Söz konusu taşınmazın 2022 yılı değerleme raporunda yer alan ekspertiz değeri KDV hariç 7.894.000.-TL. olup satış bedelinin en son kamuya açıkladığımız finansal tablolarımızdaki aktif büyüklüğümeüze olan oranı ise %2,47 dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151373
BIST
17:554.499
En Yüksek
|Değişim
|: -6,19%
|| -296,82
|Açılış
|: 4.490
|
|Önceki Kapanış
|: 4.796
|
4.700
En Düşük
4.475
17:5519,6737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1097
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2000
|
19,6821
En Düşük
19,3896
17:5521,4196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1791
|Açılış
|: 22,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,0000
|
21,5714
En Düşük
21,2169
17:551.273,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 8,15
|Açılış
|: 1.273,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.265,12
|
1.278,94
En Düşük
1.253,83
BIST En Aktif Hisseler17:53
|FLAP
|5,83
|8.056.713
|% 10,00
|
|ATSYH
|74,80
|1.805.687
|% 10,00
|
|KLRHO
|22,70
|8.467.499
|% 9,98
|
|ONCSM
|62,85
|25.825.292
|% 9,97
|
|DAGHL
|15,77
|40.713.335
|% 9,97
|
|ISMEN
|48,60
|256.802.807
|% -10,00
|
|AGHOL
|94,60
|114.351.027
|% -9,99
|
|AGESA
|27,56
|28.784.973
|% -9,34
|
|MAVI
|102,90
|90.276.869
|% -8,45
|
|UNLU
|7,89
|21.574.591
|% -8,04
|
|ASTOR
|42,92
|1.655.745.645
|% 1,51
|
|EUPWR
|69,50
|1.067.945.603
|% 7,17
|
|CWENE
|115,30
|965.093.802
|% 6,27
|
|GESAN
|48,50
|870.097.862
|% 2,15
|
|PGSUS
|406,00
|639.486.065
|% -6,41
|
|ODAS
|4,81
|335.891.236
|% -4,75
|
|AKFYE
|9,36
|409.046.771
|% 0,32
|
|ASTOR
|42,92
|1.655.745.645
|% 1,51
|
|IHLGM
|0,84
|25.169.915
|% 5,00
|
|HLGYO
|3,54
|66.203.981
|% 3,51
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6609
|19,6828
|% 0,61
|
|Euro
|21,3888
|21,4279
|% 0,88
|
|Sterlin
|24,5168
|24,6397
|% 1,00
|
|Frank
|21,8743
|22,0061
|% 0,77
|
|Riyal
|5,2275
|5,2537
|% 0,50
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.015
|2.015
|4,32
|
|Altın Gr.
|1.274
|1.274
|9,03
|
|Cumhuriyet
|9.219
|9.359
|-744,00
|
|Tam
|9.131
|9.405
|-624,91
|
|Yarım
|4.498
|4.667
|-197,00
|
|Çeyrek
|2.242
|2.334
|-91,00
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,06
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|15,18
|15,19
|0,10
|
|B. Petrol
|75,53
|75,53
|1,36
|
Seans Raporu
17:53
daha fazla
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -296, 36 kaybederek (% -6.84 ) 4, 035
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KATMR, CEOEM, PSGYO, ONCSM, AVHOL, KLGYO, BEYAZ, BURCE, KZBGY, ATSYH
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ARSAN, SAHOL, KCHOL, ISCTR, ULKER, ISFIN, DOHOL, YKBNK, AKBNK, AGHOL
-
17:58
BURVA, BURCE, GLBMD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
Bu seansda işlem gören 231 hisse senedinden 72 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 148 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 11 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem