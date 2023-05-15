***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz portföyünde, Mistral İzmir binası çarşı bloğunda yer alan, 165 m2 alana sahip işyerinin KDV hariç 31.185.440,00 TL bedelle satışı, bugün tapu devri yapılmak ve bedeli tahsil edilmek suretiyle gerçekleşmiştir. Söz konusu taşınmazın 2022 yılı değerleme raporunda yer alan ekspertiz değeri KDV hariç 7.894.000.-TL. olup satış bedelinin en son kamuya açıkladığımız finansal tablolarımızdaki aktif büyüklüğümeüze olan oranı ise %2,47 dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151373BIST